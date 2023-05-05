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廈門機場接駁車撞上航廈 機場：運行正常未受影響
廈門機場5日傳出事故，一輛接駁車撞上航廈，導致玻璃幕牆碎裂，而機場方面則表示，現場無人傷亡，事故原因正在調查。
廈門機場5日下午在微博公告指出，當日11時59分， 廈門機場T3候機室遠機位停車場一輛空載擺渡車（接駁車）碰撞遠機位玻璃幕牆，現場沒有旅客受傷。事發後，廈門機場立即啟動應急處置程序，有關單位第一時間趕到現場處置。廈門機場強調目前運行正常，未受到影響，事發原因正在調查中。
北京青年報此前報導，有網友發文指出一輛接駁車撞破了航廈的玻璃，不少玻璃渣散落在地板上。另有網友發布的影片顯示，事發時附近登機門有一架即將飛往陝西西安的航班正在候機。該機場工作人員則表示，相關情況機場正在調查，附近登機門的航班比計畫延遲約1個小時後起飛。
而紅星新聞則援引廈門市公安局工作人員說法指出，該事故係接駁車司機沒有把好方向盤，現場沒有造成人員傷亡，旅客已被安排至旁邊登機門。
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