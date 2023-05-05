中國疾控中心：再次染疫只有少數人需要醫療干預

中國疾控中心今天公布一項研究結果顯示，在首次感染Omicron變異株' rel='Omicron變異株' data-rel='/2/178548' class='tag'>Omicron變異株6個多月後，再次感染疫情的機率明顯增加，大多數再次感染病例都有症狀，但只有少數人需要醫療干預。

據北京日報報導，中國疾病預防控制中心週報（CDC weekly）5日發布「預先計畫的研究：奧密克戎變異株再次感染的相關因素——中國廣東省，2022年12月至2023月1月」研究報告。

報告介紹了2022年12月至今年1月期間，中國廣東省出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒再次感染的情況。

該研究結果顯示，Omicron變異株初次感染後3至6個月內再次感染的風險較低；在首次感染Omicron變異株6個多月後，再次感染COVID-19的幾率明顯增加。

報告指出，大多數再次感染病例都有症狀。不過，只有少數人需要醫療干預，沒有發現危重病例。無論病毒變異或上次感染後經過的時間如何，既往感染所賦予的保護可能有助於降低再次感染後重症的發生率。

研究團隊發現，醫護人員的再次感染發生率高於其他人群。此外，至少在未來3個月內，Omicron變異株在廣東省引發大規模疫情的可能性相對較低。對新出現的COVID-19變異株仍需保持監測，進行基於人群的常規抗體水準調查仍然至關重要。

中國疾控中心週報並發布「預先計畫的研究：第二波新冠肺炎奧密克戎變異株的時間和規模——189個國家和地區，2021年11月至2023年2月」的研究報告。

文中介紹，在大多數國家，由Omicron變異株引起的第二波疫情，出現在第一波疫情發生後的5至7個月內，第二波疫情的規模明顯低於第一波疫情。

研究結果並顯示，在151個北半球國家中，有107個國家發生第二波感染的高峰時間，為2022年6月1日至8月30日，顯示溫暖的天氣對遏制疫情傳播的影響有限。