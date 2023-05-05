陸飲食結構研究：麵比飯易發胖

西安交通大學研究團隊日前針對大陸10萬人口的飲食結構與健康和肥胖的關係進行研究發現，以麵食為主的男性，肥胖和腹部肥胖的風險分別增加25.7%和11.4%，以麵食為主的女性腹部肥胖風險增加10.2%。若改變飲食模式，以主要吃米飯替換吃麵食，則可降低男性肥胖和女性腹部肥胖風險。

南方周末報導，來自西安交通大學的研究團隊日前在「營養」雜誌發表了上述研究成果：相較吃米飯，吃麵的確更易使人發胖。

報導指，參加這項研究的10萬人分別來自大陸陝西、甘肅、青海、寧夏和新疆等西北5個省份。這10萬5840名居民，年齡介於35到74歲間。研究通過收集參與者的主食偏好、身高、體重、腰圍、體脂率等數據，分析了主要吃米和吃麵與肥胖的關係。

參與研究的人群分為主要吃米飯和主要吃麵食。主要吃米飯的定義為，每天或每周食米飯4到6次，並且每周吃麵食少於4到6次；主要吃麵食的定義為，每天或每周吃麵食4到6次，且每周食用米飯少於4到6次。

由於參與人群來自西北省分，多數人以麵食為主。其中，主要吃麵食的男性與女性中，分別有48.71%的男性和49.91%的女性體脂過高，有41.20%的男性和63.74%的女性存在腹部肥胖問題，顯示主吃麵食與男性肥胖和腹部肥胖有明顯相關，而與女性腹部肥胖有明顯相關。

值得注意的是，在BMI正常的人群中，每天都吃麵食的男性肥胖風險增加2.2倍，每天吃麵食的女性腹部肥胖風險增加1.26倍。

與吃麵食為主的人相比，吃米飯為主的男性肥胖和腹部肥胖的風險分別降低42.9%和22.2%，主要吃米飯的女性則分別降低14.9%和23.1%。這意味主食吃米飯可以降低肥胖風險。

然而，這項研究並沒有揭密吃麵比吃飯容易肥胖的原因，但或許能從麵和米的熱量得到線索。報導指，麵粉的熱量、蛋白質和脂肪都比白米含量高，但麵粉的營養價值也比米飯來得高。只是在做成食物後，由於含水量的不同，米飯的熱量將更低，麵食的熱量更高，更容易讓人發胖。