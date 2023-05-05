五一連假2.74億人出遊 自駕興起

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸2023年五一假期，國內旅遊出遊2.74億人次。圖為江蘇南京夫子廟秦淮風光帶遊人如織。（中通社）
大陸2023年五一假期，國內旅遊出遊2.74億人次。圖為江蘇南京夫子廟秦淮風光帶遊人如織。（中通社）

大陸「五一」連假5月3日落幕，據統計，5天連假期間，大陸國內出遊達2.74億人次。大陸旅遊網站「攜程平台」在假期最後一天公布「2023五一出遊數據報告」，進一步呈現今年「五一」旅遊概況：「自駕遊」風潮興起、最熱門的美食關鍵字是「燒烤」。

央視網報導，根據這份報告，連假期間大陸各地皆湧現人潮，若以目的地旅遊整體訂單量計算，五一連假熱門旅遊目的地前10名分別為：北京、上海、成都、杭州、廣州、南京、重慶、西安、武漢和深圳。

若以「吸金力」作為評估，濟南、蘇州、天津、鄭州、瀋陽、合肥、無錫、寧波、徐州、太原等城市憑藉周邊具吸引力，登上前10名榜單。

報告指，大陸國內周邊熱門景點門票銷售量增長9倍，其中由上海迪士尼樂園登上首位，其後則為自然風景區類型的拙政園、黃山風景區、峨眉山和華山。另，具有地標景點的旅遊地仍是熱門之選，如杭州西湖、西溪濕地、長沙岳麓山、南京夫子廟、中山陵等皆有入列。

赴外地出遊的人潮也帶動飯店旅宿需求。報告顯示，飯店訂單量除較疫情前顯著增長，跨省飯店預訂量佔比則超過7成，其中，浙江、江蘇、廣東、山東省為預訂熱門省份。

另，統計民眾出遊方式可發現，大陸租車訂單量較去年同期增長574%，即使跟疫前2019年同期相比亦增長300%，顯示連假興起一股「自駕遊」，方便跨省市的長線移動。「長線旅遊」需求亦顯示在旅行團訂單量上，暴增了11倍之多。

國內旅遊熱度高，出國遊玩的民眾也不少。報告顯示，出境旅遊整體訂單量較去年同期增長近7倍，出境機票、飯店訂單量亦分別增長近9倍、4.5倍。另，旅客平均出遊半徑較去年增長四分之一，其中飛機出行平均距離為1,638公里，為4年來最高均值，基本恢復至疫前水平。

特別的是，報告還提及連假間社群平台上最熱門的美食關鍵字「燒烤」。事實上，淄博燒烤從連假前熱度便一路上爬。據「支付寶」數據，消費者在淄博燒烤店消費金額暴增5倍以上。這股熱度不僅讓山東淄博躍升熱門旅遊地，更帶動同樣以燒烤著名的新疆、雲南、東北地區的旅遊熱度。

連假 上海迪士尼 美食

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