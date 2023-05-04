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陸五一假期民航運輸是去年五倍 多條航線客座率近100%

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方數據顯示，五一假期民航運輸人次較2022年增長五倍，其中西雙版納機場有多條航線客座率接近100%。（圖／取自西雙版納州政府官網）
大陸官方數據顯示，五一假期民航運輸人次較2022年增長五倍，其中西雙版納機場有多條航線客座率接近100%。（圖／取自西雙版納州政府官網）

大陸五一假期各項旅遊數據都呈現增長，官方統計顯示，僅民航運輸一項，就帶來941.2萬人次運輸量，平均每日188.2萬人次，較2022年增長五倍之多。

大陸民航局官網4日揭露上述統計。消息指，五一假期（4月29日至5月3日），民航共運輸旅客941.2萬人次，日均運輸188.2萬人次，比2022年五一假期日均數31.0萬人次增長508.0%，也比2019年五一假期日均數180.7萬人次增長4.2%。

在航班量的部分，假期間每日平均1萬6,004班，與2019年的1萬6,010班持平，也比2022年的4,731班增長238.31%。其中大陸國內客運1萬3,429班，比2019年增長16.83%、比2022年增長299.438%。平均客座率則為77.7%，比2019年下降6%，但比2022年上升18%。

就熱門機場而言，北京上海、廣州、深圳、重慶、成都、西安、杭州、昆明、南京等主要旅遊客源地和目的地城市機場排名位居前列，日均航班客座率均超過70%。

就熱門航線來看，上海—北京、上海—廣州、上海—深圳、杭州—廣州、北京—深圳、北京—成都、杭州—深圳等航線旅客量位居前列。

客座率接近100%的航線則有呼和浩特—三亞、拉薩—北京、濟南—西雙版納、天津—麗江、西雙版納—寧波、三亞—衢州、北戴河—上海浦東、成都—阜陽、常州—廈門、合肥—大連等航線。

此前交通運輸部提供的資料顯示，五一假期期間，全中國大陸鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量2億7,019萬人次，日均發送5403.8萬人次，比2019年同期日均下降19.3%，比2022年同期日均增長162.9%。

另，大陸文旅部數據中心測算，五一假期期間全大陸國內旅遊出遊合計2.74億人次，增長70.83%，恢復至2019年同期的119.09%；實現境內旅遊收入人民幣1,480.56億元（約合台幣6,582億元），增長128.90%，恢復至2019年同期的100.66%。

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