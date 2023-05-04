陸五一國內旅遊2.74億人次 超越疫情前

中國大陸旅遊及餐飲消費在「五一」期間大爆發。據統計，五天連假期間，大陸全國國內旅遊出遊合計達二點七四億人次，還比疫情前的二○一九年同期成長約百分之十九。大陸商務部也指出，五一期間餐飲休閒消費持續火熱，重點餐飲企業銷售額較去年同期大幅成長近六成。

大陸今年五一連假昨日結束，文化和旅遊部指出，連假期間大陸文化和旅遊行業復甦勢頭強勁，國內旅遊人次較去年同期大幅成長約七成，實現旅遊收入近人民幣一四八一億元，年增百分之一百廿八點九，基本已回復至疫情前同期水準。

大陸文旅部表示，五一假期間，大陸文旅產品供給豐富，同時，惠民措施助燃文化和旅遊消費、文化和旅遊融合特徵更加明顯。連假期間，全大陸舉辦營業性演出超過三萬場次，票房收入逾人民幣十五億元。此外，各地加大文旅產品供給，例如北京舉辦首屆博物館活動月等。

央視新聞報導，大陸商務部也指出，今年五一民眾出行意願強烈，消費熱情高漲，消費市場保持較快增長。根據商務部監測，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額年比增長百分之十八點九，重點餐飲企業銷售額更大幅成長百分之五十七點九。

大陸交通運輸部公布，四月廿九日至五月三日，大陸全國鐵路、公路、水路、民航日均發送旅客逾五千四百萬人次，比去年同期日均增長百分之一百六十二點九。

不過，大批民眾出遊也導致各種亂象頻傳。上海第一財經指出，有網友稱，一些酒店假期房價漲幅達四至六倍，甚至有遊客花了人民幣九千六百元預訂民宿，卻遭業者惡意毀約，導致無處可住。此外，知名景區更是人滿為患，「參觀十分鐘、排隊兩小時」屢見不鮮，不少民眾因此質疑，連假究竟該不該出遊？