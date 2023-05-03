淄博燒烤的遊客來自哪兒？ 63%來自山東本省

近期，「淄博燒烤」火爆出圈，淄博也一躍成為網紅城市。山東淄博文旅官方表示，預計這個「五一」有超過12萬人前往淄博。這些前往淄博「擼串」的都是哪裡人？據澎湃新聞報導，其中六成三來自山東省，百分之三來自天津市。

據監測，4月8日至25日，「進淄趕烤」的外地旅客人數最多的五個城市分別為濟南、青島、濰坊、濱州、北京和天津。其中，有63%的訪客來自於山東本省，河北佔比8%，江蘇佔比4%，北京和天津分別佔比4%和3%。

進入「五一」假期，據攜程數據，淄博首日客源地以濟南、北京、青島、煙台、天津、上海、濰坊的遊客最多。淄博本地的旅遊訂單僅占前十名客源地總量的7%。

從數據上來看，淄博文旅局「讓外地人先吃」的口號真正落到了實處。4月中下旬，淄博商圈本地人口客流出現了下滑，尤其是在周末表現得尤為明顯。

至於慕名而來的遊客如何評價淄博？大數據平台以1月1日至4月24日為監測週期，以1,700餘萬條淄博相關訊息為研究對象，生成網路詞雲圖顯示，「好客」、「熱情」、「努力」成為評價淄博城市品格的網絡熱詞。

縱觀淄博燒烤的崛起，偶然之中也有必然。燒烤大陸各地都有，但真正吸引遊客的是淄博這座城市的熱情和真誠。淄博當地市民談到淄博的「出圈」表示，希望這樣的正能量更持久一些，也希望家鄉能藉此機會真正從一個原來的重工業城市，轉變為一座新興的旅遊城市。