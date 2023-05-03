快訊

台積赴德設晶圓廠傳合資百億歐元 最快8月通過

淄博燒烤的遊客來自哪兒？ 63%來自山東本省

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
今年「五一」有12萬人去淄博旅遊，吃燒烤，其中六成三是山東本省人。（新華社）
今年「五一」有12萬人去淄博旅遊，吃燒烤，其中六成三是山東本省人。（新華社）

近期，「淄博燒烤」火爆出圈，淄博也一躍成為網紅城市。山東淄博文旅官方表示，預計這個「五一」有超過12萬人前往淄博。這些前往淄博「擼串」的都是哪裡人？據澎湃新聞報導，其中六成三來自山東省，百分之三來自天津市。

據監測，4月8日至25日，「進淄趕烤」的外地旅客人數最多的五個城市分別為濟南、青島、濰坊、濱州、北京和天津。其中，有63%的訪客來自於山東本省，河北佔比8%，江蘇佔比4%，北京和天津分別佔比4%和3%。

進入「五一」假期，據攜程數據，淄博首日客源地以濟南、北京、青島、煙台、天津、上海、濰坊的遊客最多。淄博本地的旅遊訂單僅占前十名客源地總量的7%。

從數據上來看，淄博文旅局「讓外地人先吃」的口號真正落到了實處。4月中下旬，淄博商圈本地人口客流出現了下滑，尤其是在周末表現得尤為明顯。

至於慕名而來的遊客如何評價淄博？大數據平台以1月1日至4月24日為監測週期，以1,700餘萬條淄博相關訊息為研究對象，生成網路詞雲圖顯示，「好客」、「熱情」、「努力」成為評價淄博城市品格的網絡熱詞。

縱觀淄博燒烤的崛起，偶然之中也有必然。燒烤大陸各地都有，但真正吸引遊客的是淄博這座城市的熱情和真誠。淄博當地市民談到淄博的「出圈」表示，希望這樣的正能量更持久一些，也希望家鄉能藉此機會真正從一個原來的重工業城市，轉變為一座新興的旅遊城市。

北京 網紅

延伸閱讀

淄博綠豆糕大爺夯 被遊客通緝…每天換擺攤位置躲顧客

「進淄趕烤」 多地組政商考察團赴山東淄博取經

迎接五一趕「烤」 淄博搶建萬人烤位 還傳使出美女計

燒烤熱！1341→735元 淄博酒店「坐地降價」 遊客收帳單笑開

相關新聞

多圖／五一假期陸客「報復性出遊」大撒幣 燒烤店累癱、騎駱駝也塞車

大陸解除疫情封控後，迎來首個「五一」連假，度假人潮湧現。除了老牌景點，近期爆紅的「淄博燒烤」也成為朝聖地。大批旅客帶動各地旅遊、餐飲業，有前往香港的旅客更表示消費「不設上限，隨心所欲」。...

路人目睹下藥經過！正妹游廣州疑遇「紙巾迷魂黨」 網曝恐怖後果

大家於街頭上也不難看到有人派發宣傳單和贈品，更讓你幫忙掃個QRcode，但這些街頭宣傳很有可能是一個個的陷阱...

淄博燒烤的遊客來自哪兒？ 63%來自山東本省

近期，「淄博燒烤」火爆出圈，淄博也一躍成為網紅城市。山東淄博文旅官方表示，預計這個「五一」有超過12萬人前往淄博。這些前...

香港警務處狩網運動 稱為企業提供「網路安全」服務

為維護香港的「網路安全」，據香港數碼港網路漏洞檢測服務初創公司Cyberbay與香港警務處3日宣布，雙方合辦「狩網運動」...

五一旅遊意外 西安景區直升機墜毀釀3死1傷

5月3日是大陸五一假期的最後一天，正當多數人準備收拾好心情準備返程之際，一則直升機在景區失事的新聞登上熱搜。據報導，陝西...

西安風景區直升機墜毀 央視證實三人遇難

今日稍早傳出，大陸西安白鹿倉景區昨發生一起直升機墜落事故，央視新聞下午證實，機上三人不幸遇難，救援工作已經結束，善後處置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦