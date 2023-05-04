台灣機組員逐夢廈航 開啟新人生

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
作為2017年廈門航空首批入職的台灣機組員，蘇家榆在大陸找到夢想的舞台。圖╱取自央視畫面
作為2017年廈門航空首批入職的台灣機組員，蘇家榆在大陸找到夢想的舞台。圖╱取自央視畫面

今年「五一」假期是台灣乘務員（機組人員）蘇家榆在航班上度過的第六個勞動節。跨海而來，作為2017年廈門航空首批入職的台灣乘務員，蘇家榆在大陸找到實現夢想的舞台，開啟了不一樣的人生旅程。

新華社報導，學的是生物專業、當過補習教師，但當台北女孩蘇家榆看到廈航的招聘訊息後，她決定試試。通過層層篩選，蘇家榆順利通過考核加入廈航。

「想像著自己拖著飛行箱、穿著藍色制服的樣子，我覺得那是很美好的事。」蘇家榆說，「更為重要的是，大陸經濟快速發展，航空市場已成為全球最具規模的市場之一。大陸對我而言，是更好的發展舞台。」

剛入職時，蘇家榆還有些懵懂青澀，一邊懷抱著對未來憧憬，一邊伴著不安。

「但我的擔憂很快就消失了，廈航考慮周全。」蘇家榆說，一方面，交通、住宿等方面，公司都幫忙安排妥當；另一方面，廈航配備了一對一的帶教師傅，手把手教導，工作很快就能上手。

不服輸的勁頭和用心學習，讓蘇家榆在廈航快速成長。目前，她已擁有執飛洲際航線條件，並晉升乘務長。

越過淺淺的海峽，蘇家榆也在大陸收穫了愛情和家庭。2020年，蘇家榆和廈航的一名機長喜結連理。「人們常說，兩岸一家親。我和我先生就是這句話更進一步的詮釋：我們不僅是同事，是朋友，還是夫妻。我認為，這更是親上加親。」

2021年，由於工作表現優異，蘇家榆被授予福建省五一勞動獎章。今年4月25日，蘇家榆又獲評福建省勞動模範。

福建

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