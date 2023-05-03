五一旅遊意外 西安景區直升機墜毀釀3死1傷

5月3日是大陸五一假期的最後一天，正當多數人準備收拾好心情準備返程之際，一則直升機在景區失事的新聞登上熱搜。據報導，陝西省西安市白鹿倉景區一架直升機墜落，造成三人不幸死亡。

據央視新聞報導，這場意外發生在2日下午2時許，陝西龍翼通用航空有限公司一架小型民用直升機，在西安市灞橋區狄寨原附近墜落，機上三人遇難，救援工作已經結束。善後處置工作正在開展，事故原因正調查中。

綜合極目新聞和網易新聞報導，網傳的影片顯示，在一處小樹林裡，一架白色的小型直升飛機的機身散落在樹林裡，飛機嚴重受損，疑似遊客和景區工作人員在現場查看。

據透露，事發後，有遊客立即打電話報警，當地警方立即出動警力，趕到事發現場處置，急護車也很快抵達現場，開展營救。

知情人士透露，事發時飛機上共有四人，四人中有三人是遊客，而且是一家三口，最終導致三死一傷。不過，央視新聞只通報有三人死亡。

事發後，園區工作人員周三早上說，景區目前正常營業，直升機飛行體驗是一個外包項目，事故具體情況需諮詢運營方。但運營方沒有回應諮詢。目前「直升機遊」已經暫停。

報導稱，墜落地點位於西安市灞橋區狄寨原風光路附近的一處櫻桃園內，此地離白鹿倉景區有幾公里的距離。現場已經清理完畢，周邊樹木樹枝被折斷。

據當地村民透露，5月2日下午2時許，事故發生後，有當地村民準備前往現場，但道路很快拉起警戒線，警察等人員已趕赴現場進行處置。 「後來飛機殘骸被拉走了，進來後，發現樹枝斷了不少，有被鋸斷的，也有被飛機壓斷的，而且現場還有祭拜的痕跡。」

公開資料顯示，白鹿倉景區位於西安灞橋區，該景區設有直升機飛行體驗項目。消息傳出後，事件引起中國大陸網友關注。 「直升機墜落西安白鹿倉景區致三人亡」，周三下午也登上微博熱搜。