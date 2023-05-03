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陸五一出遊2.74億人次 年增70.83% 文旅業強勁復甦

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
今（2023）年「五一」假期文化和旅遊業強勁復甦，經測算，大陸國內旅遊出遊合計2.74億人次，年增70.83％，恢復至2019年同期的119.09％。圖/澎湃新聞
今（2023）年「五一」假期文化和旅遊業強勁復甦，經測算，大陸國內旅遊出遊合計2.74億人次，年增70.83％，恢復至2019年同期的119.09％。圖/澎湃新聞

據大陸文化和旅遊部微信公眾號「文旅之聲」3日發布訊息，今（2023）年「五一」假期文化和旅遊業強勁復甦，經測算，大陸國內旅遊出遊合計2.74億人次，年增70.83％，恢復至2019年同期的119.09％；實現國內旅遊收入人民幣1,480.56億元，年增128.90％，恢復至2019年同期的100.66%。

今年五一假期，大陸1.28萬家A級旅遊景區正常開放，占A級旅遊景區總數的86％，除北方部分省因季節性原因外，大部分地區的旅遊景區實現「應開盡開」。

文旅之聲指出，五一假期期間，大陸共舉辦營業性演出3.11萬場次，票房收入人民幣15.19億元，觀演人數約865.49萬人次。

各地也加大了假日文化和旅遊產品供給力度，北京舉辦首屆博物館活動月，廣東舉辦166項重點文化旅遊活動，貴州黔南州荔波漳江景區推出「民族服飾+山水」創意展演，浙江自然博物院杭州館開啟實景科普劇本遊「山海秘境」等。

各地結合「5·19中國旅遊日」主題月活動，相繼推出文化和旅遊系列惠民活動，實行景區門票減免或打折，發放文化和旅遊消費券等措施。例如江蘇展開「蘇新消費·夏夜生活」夏季購物節活動，發放人民幣1.7億元惠民消費券及人民幣5,500萬元數位人民幣紅包。重慶舉辦第八屆重慶文化旅遊惠民消費季，攜手平台推出文化和旅遊消費券。

同時，各地積極營造主客共用的美好生活新空間，提升遊客滿意度和獲得感。山東淄博推出燒烤專列、免費停車等優惠措施，吸引遊客到訪。北京八達嶺長城景區採取提前開園、常態化開放夜長城等舉措，迎接客流高峰。福建武夷山在各景點加派專人疏導秩序，加強觀光車調度管理，優化遊客出行體驗。

蘇州、鄭州、上海、北京、成都、重慶等熱門城市為留住遊客也各顯身手，推出本地市民讓橋讓路、打卡點配置充電寶、軌道交通延時收班、行李儲存櫃、志願者服務亭等溫馨服務，讓遊客充分感受假日出行的美好。

五一假期，大陸全國旅遊出遊人次超過2019年同期水準，出行距離和消費活躍度創下歷史新高，遊客出遊半徑和目的地遊憩半徑雙提升，300公里以上的跨市、跨省遊熱度明顯走高。其中，大陸國內傳統熱點旅遊目的地城市北京、杭州、大理、廈門熱度不減，重慶、長沙、淄博等網紅城市，長興、仙居等小眾目的地備受關注，親子玩樂、非遺、休閒度假、鄉村旅遊等受到青睞。

根據數據監測，4月28日18時至5月3日6時，243個大陸國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量7,768.6萬人次，平均每個集聚區每夜6.39萬人次，較2022年同期增長114.5%。其中，上海南京西路、南京秦淮河—夫子廟片區、泰安泰山秀城、長沙五一商圈、成都春熙路大慈坊、南寧三街兩巷、西安城牆景區等多個集聚區，五一假期累計夜間客流量均已超100萬人次。

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