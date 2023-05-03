多圖／五一假期陸客「報復性出遊」大撒幣 燒烤店累癱、騎駱駝也塞車

大陸解除疫情封控後，迎來首個「五一」連假，度假人潮湧現。除了老牌景點，近期爆紅的「淄博燒烤」也成為朝聖地。大批旅客帶動各地旅遊、餐飲業，有前往香港的旅客更表示消費「不設上限，隨心所欲」。

大陸五一連假從4月29日開始，一連5天，官方估計旅遊人次將達2.4億。而「報復性出遊潮」確實出現，29日，北京、上海、廣州鐵路更創下單日客流歷史紀錄，上海虹橋等多處火車站出現全天車票都賣光的罕見現象。

隨著「五一」假期進入尾聲，越來越多的遊客返工，大陸或將迎接新的運量高峰。 新華社

大陸各地知名景點人山人海，甚至出現「代排隊」服務。統計顯示，杭州西湖的遊客量居榜首，除了西安城牆景區、北京故宮、長城等老牌景點，近期網路爆紅的「淄博燒烤」也成為許多人朝聖的地方，讓燒烤店老闆累喊「已處於半癱瘓狀態」。

西安城牆景區作為西安熱門景區之一，「五一」假期吸引了眾多遊客前來參觀遊覽。 新華社

大陸「五一」連假，萬里長城也人擠人。 路透社

「五一」假期，敦煌絲路遊頗具人氣，駱駝每天早晨六點多「上班」，輪流休息，傍晚七點多「下班」。 新華社

五一假期，北京動物園大熊貓館憨態可掬的「國寶」大熊貓，吸引眾多遊客前來觀賞。 新華社

4月30日，在浙江省臨海市，一場水上傳統習俗婚禮演出在東湖公園上演。 新華社

穿著傳統服飾的女子在北京紫禁城附近一家出租傳統服飾的商店裡招待遊客。 美聯社

「五一」假期期間，來自大陸各地的遊客紛紛前往山東淄博，品嘗走紅的「靈魂燒烤」。 新華社

香港尖沙咀廣東道名品街有大批遊客觀光購物，不少奢侈品店大排長龍。 香港中通社

然而，並非所有人都能享受五一連假，有勞工必需堅守崗位，在忙碌中度過節日，各地皆湧入龐大人流的情況下，武警也需值勤維護秩序。

大陸「五一」連假，來自各地的民眾湧入上海，一名人民武裝警察在邊境站崗。 歐新社