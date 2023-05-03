多圖／五一假期陸客「報復性出遊」大撒幣 燒烤店累癱、騎駱駝也塞車
大陸解除疫情封控後，迎來首個「五一」連假，度假人潮湧現。除了老牌景點，近期爆紅的「淄博燒烤」也成為朝聖地。大批旅客帶動各地旅遊、餐飲業，有前往香港的旅客更表示消費「不設上限，隨心所欲」。
大陸五一連假從4月29日開始，一連5天，官方估計旅遊人次將達2.4億。而「報復性出遊潮」確實出現，29日，北京、上海、廣州鐵路更創下單日客流歷史紀錄，上海虹橋等多處火車站出現全天車票都賣光的罕見現象。
大陸各地知名景點人山人海，甚至出現「代排隊」服務。統計顯示，杭州西湖的遊客量居榜首，除了西安城牆景區、北京故宮、長城等老牌景點，近期網路爆紅的「淄博燒烤」也成為許多人朝聖的地方，讓燒烤店老闆累喊「已處於半癱瘓狀態」。
然而，並非所有人都能享受五一連假，有勞工必需堅守崗位，在忙碌中度過節日，各地皆湧入龐大人流的情況下，武警也需值勤維護秩序。
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