蔡天鳳案／蔡母擬爭兩外孫撫養權 申請任遺產管理人掀爭產戰
28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案震驚全港，如今有7人被捕，案件將於今月8日再開庭。
碎屍案爆出不足半月，蔡天鳳母親「五姐」於3月6日進入高院，申請禁制蔡天鳳前老爺鄺球出售加多利山物業。
日前有報導指，五姐與現任丈夫頻頻亮相金鐘一間律師行與律師會面，擬爭取兩名姓鄺外孫的撫養權；另外五姐被指有意申請擔任遺產管理人，或掀起一場涉及三個家庭，至少4名合法繼承人爭奪遺產之戰。
蔡天鳳母親受訪表示，女兒過世後甚少離開家門，除非是配合警方調查，否則都不太想見人。她承認近日有前往律師事務所，並正在辦理兩名外孫的撫養權，但對於是否擔任遺產管理人一事，她稱因涉及女兒，不欲回應。
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文章授權轉載自《香港01》
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