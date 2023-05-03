社區幹部喝酒划拳被檢查組查獲 稱平時較累趁五一放鬆聚聚

中共中央紀委國家監委網站發布，中紀委披露了一起隱藏在民宿飯店的違規吃喝事件。江蘇省徐州市一社區幹部，趁五一放假，中午在一家飯店聚餐喝酒划拳，被紀委監委檢查組當場查獲。

觀察者網報導，「社區辦公樓連個人影都沒有，大門還緊鎖著，值班人員都去哪兒了？」4月29日，「五一」假期第一天，江蘇省徐州市鼓樓區紀委監委黨風政風監督檢查組來到萬樓社區開展檢查。

該社區是城中涉農社區，風景秀美，民宿、公園較多，是周邊遊客常去的地方。眼前空無一人的辦公樓讓檢查組有些驚訝。中午12時40分許，檢查組決定到離社區較近的一家民宿飯店看一下。車子在鄉間小路上顛簸了十幾分鐘後，檢查組遠遠地看到了一家三層樓的民宿飯店，門口還停著幾輛小轎車。在離飯店還有三四十公尺的地方，檢查組的車停了下來。帶隊的老錢說：「我先過去看看。」

站在停車區，老錢看見飯店大門敞開著，一個人進進出出好幾次，像是在等人，叨念著「張書記還沒到」……大約10分鐘後，來人被他帶進去了。過了半小時，那兩人也沒見出來。下午1時50分許，老錢打電話把同事們叫了過來：「我們一起進去看看。」

一進門，就聽見一個大包間裡傳出喝酒劃拳的嘈雜聲。老錢小聲問坐在一旁凳子上休息的店家：「那個包廂怎麼這麼吵？」對方答道：「這是我們社區幾個幹部正在裡面聚會。」老錢又問道：「喔，難怪。看他們這架勢可能連飯錢都不會自己付吧？」那人說：「你還說對了，他們是先記帳，過一段時間讓會計來結。」

老錢隨即招呼檢查組其他人一起進入包廂，並亮出工作證：「我們是區紀委監委檢查組的，聽說你們都是社區幹部，請配合我們做好登記。」見此情形，幾個似帶醉意的社區幹部頓時愣住了。其中一人站起來支支吾吾解釋了一番，原來他是社區黨總支書記。他說：「平時社區幹部都比較累，趁『五一』放假，大家出來放鬆放鬆，在一起聚聚。」

檢查組隨後逐一單獨詢問並做好登記。經過詳細瞭解，初步認為該社區疑似存在違規吃喝問題。按照程序，檢查組把線索及相關證據轉交給該社區所屬街道紀工委，並要求及時查清事實後向區紀委監委回饋。

官網指出，節日風氣是觀察黨風政風的重要窗口。各地紀檢監察機關緊盯「五一」節點落實中央八項規定精神情況，深入酒店商超、樓堂館所、基層一線，與相關部門協作聯動、明察暗訪，深化整治違規吃喝、違規收送禮品禮金、公車私用等突出問題，糾治享樂主義、奢靡之風。