路人目睹下藥經過！正妹游廣州疑遇「紙巾迷魂黨」 網曝恐怖後果

有名女子於廣州旅行時，稱疑似遇到「紙巾迷魂黨」。（示意圖／Ingimage）

近日，一名大陸女生於小紅書上以「千萬別拿街頭發的紙巾!!!」為標題分享指，她與朋友於5月1日前往廣州遊玩，然而於當晚遊覽完大佛寺後，正當他們準備離開時，突然有名男生向他們衝去，並往她們的手裡「各塞一包紙巾」，不論她們如何拒絕「一直說不要不要」，對方也依然「一直跟著我們往我們手裡塞」。

有名女子於廣州旅行時，稱疑似遇到「紙巾迷魂黨」。圖／擷自小紅書。

該名女子說，當時男生向她們哀求指「最後兩包了，發完我工作就結束了」，然後就「假鬼假怪」地讓他們掃描條碼「加一個人的好友」，但女子發現該條碼「弄了隱私設置」，根本無法添加好友，就覺得整件事不對勁，加上她曾於抖音上看到有人會往紙上「噴東西」，然後再硬塞給人，事件似曾相識，所以就猜測自己遇到「紙巾迷魂黨」，免費獲贈的紙巾「肯定不能用」，否則後果可大可小！

女子表示，她與朋友遊覽完大佛寺後，突然有名男生向他們衝去，並往她們的手裡「各塞一包紙巾」。（圖／擷自小紅書）

從該名女子所得到的紙巾上看，可看到紙巾並非如同外間用作宣傳的紙巾一般，紙巾的包裝並沒有任何的宣傳照片或電話，看上去與平日坊間所售賣的紙巾無別。而正當她打算把紙巾丟掉時，有一對善良的情侶向她們表示「這個紙千萬別用」，因為他們看到該名男生「往紙上噴東西了！」女子說，情侶所看到的畫面直接把她的猜測「坐實了」。對此她向廣大的網友提醒，出門在外「千萬不要拿陌生人給的任何東西！」

網友見此貼文也不禁表示：「很可怕」、「現在這麼嚇人嗎」、「嚇死了，以後再也不接了」。有網友更分享家人也遇到同樣經歷，指她爺爺很多年前曾用過「噴了迷藥的紙巾」，然後就回家「把錢全取出來給壞人」、「我媽去雲南路過一個攤子就被人噴了，我怎麼叫她都不聽」。但有網友則表示，「騙子肯定有套路，但不會在紙巾上動手腳」，紙巾並沒有問題，反提醒該名女子留意手機騙案，「多注意下電子詐騙吧，別亂掃條碼什麼的」。然而到了截稿時間，該名女子的貼文卻不知為何疑似被刪除，無法查看。

延伸閱讀：

將軍澳烈日下怕現「走地蟹」散步畫面極奇怪！網友：蟹腳變紅了

大陸女呻紅磡遇「借錢黨2.0」稱過大海輸200萬無視會狂跟蹤？！

文章授權轉載自《香港01》