鐵路上海站今迎五一返程客流最高峰 預計到達旅客65.1萬人次

鐵路上海站（下轄上海站、上海南站、上海虹橋站、上海西站、南翔北站、安亭北站、安亭西站）發布，3日鐵路上海站迎來「五一」返程客流最高峰，預計到達旅客65.1萬人次，其中上海站20.5萬人次，上海南站6.1萬人次，上海虹橋站38.5萬人次。

澎湃新聞報導，上午7時的上海虹橋站候車室。當日鐵路上海站出行客流也將有所回升，預計發送旅客52.0萬人次。為滿足旅客出行需求，該站增開至江西、西北、福建、滬寧、滬杭、安徽等方向列車78列。

從車票預售情況來看，川渝、東北、中原、湖南、湖北、京津等方向餘票較少，其餘方向均有部分餘票。為應對返程客流集中到達，鐵路上海站在旅客通道關鍵部位加派工作人員，做好月臺、扶梯、出站通道、出站口等人流集中場所的引導和安全防護，保障旅客出行安全。

鐵路上海站表示，車站將發揮交通樞紐優勢，加強與站區管委會、地鐵、公交等部門溝通聯繫，做好到達旅客的疏散。此外，上海站、上海南站、上海虹橋站候車室將通宵開放，為已購買次日凌晨車票的旅客提供舒適的候車環境。