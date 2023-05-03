陸五一檔新片票房破10億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據燈塔專業版實時數據，截至5月1日18時15分，2023年五一檔新片總票房（含預售）突破10億元（人民幣，下同）。 其中，此前最被看好的大製作「長空之王」儘管仍以3.81億元成績繼續領跑，但喜劇電影「人生路不熟」後勁強勢。

中新社報導，截至發稿時，「人生路不熟」這部目前以3.21億元排在第二位的影片在5月1日以1.02億的單日票房超過「長空之王」的8687萬元，當日票房占比躍居第一。與此同時，該片的排片占比也以24.3%占據了五一檔期首位。

「長空之王」是市面上比較少見的聚焦中國航空領域的電影，且電影主人公—試飛員在過去很長一段時間裡鮮為公眾所知。原來，航空研究人員每研發一種新型號的飛機，都要經過試飛員的大量試飛，確保該型號飛機正式服役後安全無虞。

中國荔枝新聞特約評論員李愚稱，「長空之王」成功地塑造了胡軍飾演的試飛隊隊長張挺這個角色。

此外，該片拍攝過程中，得到中國空軍部門鼎力支持，殲-20、殲-16、殲-10C等多款中國尖端機型真機參演電影。

預售中占據次席的愛情電影「這麼多年」在檔期正式啟幕後未能延續初始熱度，目前以1.64億元的總票房列在新片第三。 

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