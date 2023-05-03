四川德陽 最浪漫中軸線成形

四川省德陽市，當前正是月季大量盛開的季節；位於當地天府旌城的長江西路寶成線至一環路段，道路兩旁各色月季花競相綻放，形成長達5公里的絕美賞花大道，已經成為當地有名的「網紅」打卡點。

駕車經過長江西路寶成線下穿通道，沿著寬闊筆直的道路一路向西而行，沿途一簇簇五顏六色的月季花特別引人注目。據了解，長江西路（西二環－寶成線）及配套基礎設施建設，是天府旌城（智創商務片區）項目的重點子項目，線路總長5149公尺，道路綠地單側寬20公尺。在這段長達5公里的道路上，不同路段搭配有主題色彩鮮明的月季，共栽種有月季數萬株、上百個品種，是德陽市第一條以「市花」月季為主題的道路。

停車駐足，粉的、黃的、紅的月季花在陽光下綻放，還有藤本、樹狀、球狀、地被等形態，讓人賞心悅目。

道路沿線還有多處郵票公園，賞花之餘可以坐下來休息，也可以約上三、五好友在旋風運動公園來一場籃球友誼賽。

據了解，這條道路自去年提檔升級後，就引來市民關注，被大家稱作「最浪漫城市中軸線」，成為市民休閒娛樂、朋友聚會、攝影打卡的好去處。