堪比「春運」 陸「五一」小長假再引爭議

從2000年到2007年，中國的「五一」假期為3天。通過調休手段，政府將這三天的法定假期與前後雙休日拼接在一起，從而打造出所謂的7天長假。2008年以後，「五一」假期改為一天，但仍保留了以前的調休辦法，將「五一」的1天法定假期與前後周末拼接，從而形成一個5天的「小長假」（2019年為4天）。政府這樣做的目的在於刺激消費、促進旅遊、服務等行業，拉動經濟增長。

不過，自問世以來，這種調休湊來的假期就一直受到爭議。「五一」除了成為商家的節日、消費的節日外，也是人們集中出遊的日子。

據中國官方數據，在新冠疫情前，利用「五一」小長假出遊的人數逐年增長。2019年「五一」小長假期間，中國國內旅遊接待總人數1.95億人次，增長13.7%；實現旅遊收入1176.7億元，增長16.1%。即便是疫情期間的2021年「五一」假期，中國國內旅遊出遊也達到2.3億人次，超過了2019年「五一」假期的水平。

2022年是中國旅遊業最困難的一年。受疫情管控等因素影響，2022年「五一」小長假國內旅遊出遊1.6億人次，為疫前同期的67%左右。

比春運人還多

取消嚴格的新冠病毒防控後，據中國旅遊研究院估計，今年的「五一」小長假期間，中國旅遊出行規模預計達2.4億人次，同時也會創造1200億人民幣消費。

4月29日是今年「五一」假期首日。中國交通運輸部數據顯示，當天預計全國營業性客運量5699萬人次，比2022年同期增長151.8%。其中鐵路預計發送旅客1950萬人次，同比增長343.6%；公路預計發送旅客3450萬人次，同比增長98.8%；民航預計發送旅客204萬人次，同比增長441.8%。預計高速公路小客車流量達5635萬輛次，同比增長120.03%。

在互聯網社交平台上，「車票售罄」「機票搶光」「比春運難」「破紀錄」等成為熱詞。許多人抱怨遇到「大堵車」，租車服務「一車難求」，在比較熱門的景區，如圓明園、頤和園、八達嶺長城、上海迪士尼等，「五一」期間的門票均已售罄。與此同時，機票、酒店、民宿等漲幅驚人，出現了「民宿毀約」等問題。4月30凌晨，有網友發布視頻稱，黃山風景區光明頂上的廁所都被人佔滿了。黃山景區回應說，「由於夜宿遊客較多，公共場所容量有限，也有少數遊客自行在景區旅遊公廁過夜。」

擁堵、旅遊價格飆升等旅遊亂像的曝光導致更多人在網上抱怨集中調休湊長假的弊端。一些人指出，這樣「湊」出來的安排沒有真正增加假期時間，反而前後毀了兩個周末，讓勞動者犧牲了正常的周末休息，是對勞動者權益的不尊重和侵犯，沒有體現勞動節的意義和價值。此外，集中式統一放假導致交通部門和景點安全運營的壓力陡增，扎堆出遊導致遊客到處看人頭，花錢買罪受。有網友吐槽，「自己出門不是擠在景點，就是堵在路上。這個五一小長假，2.4億人次出遊堪比春運。」。有網民寫道，「比春運還多，無語。」

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