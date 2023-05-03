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廣東高州 「三月紅」荔枝上市

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸南方種植的荔枝已到採收階段，圖為廣西欽州市靈山縣的荔枝品種示範園。（中新社）
大陸南方種植的荔枝已到採收階段，圖為廣西欽州市靈山縣的荔枝品種示範園。（中新社）

時下正是「中國荔鄉」廣東茂名高州市早熟荔枝「三月紅」成熟上市季節，與去年同期相比，收購價格小幅上揚。

中新社報導，高州荔枝栽培始於秦代，在唐朝成為朝廷貢品。目前，高州全市荔枝種植面積逾59萬畝，其中妃子笑、白糖罌、黑葉、桂味等優質荔枝品種備受海內外消費者追捧，遠銷全球近20個國家和地區。 　　

「三月紅」是高州傳統的特早熟荔枝品種，個頭大且肉質厚，酸中帶甜，上市時間集中在每年的4月底至5月初。在高州長坡鎮石龍三月紅荔枝主產區，隨處可見顆粒飽滿的「三月紅」染上了紅妝，掛在枝頭搖曳生香。

荔枝種植大戶盧明介紹，他家種有一百畝三月紅荔枝，在成熟前一周就被收購商預定，初上市價格每公斤為36元人民幣，較去年同期價格上漲了2至4元。他說，當地「三月紅」荔枝主要銷往廣東珠三角及省外地區。作為特早熟荔枝，比其他荔枝品種上市期早出一大段時間，售價一直居高位，為荔農帶來理想的經濟收益。

荔枝 廣東 人民幣

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