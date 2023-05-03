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帶狗狗去玩 陸寵物旅行團興起

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

五一假期，大陸各地景區人山人海，民眾攜寵物「打卡」景區，成為一道特別的風景線。不少「鏟屎官」花費上千元（人民幣，下同）報團，帶著寵物在海島暢遊、草地奔跑。

中新社報導，廣西柳州市「90後」小魚（化名）的假期格外充實。她帶著4隻狗，連續報名參加兩場寵物旅行。結束南寧上林大龍湖之旅後，小魚又帶著4隻狗跟團出發陽江海陵島。「兩次旅行花費上千元。但能和狗狗一起旅行，看著牠們開心，我覺得很值得」。

像小魚這樣帶著寵物去旅行的民眾不在少數。據組織攜寵旅行的「廣西狗狗去哪兒」負責人楊耀華介紹，今年「三月三」、「五一」假期，推出多個攜寵物出遊項目，每期旅行活動預告出來，都有上百位寵物主報名參加。

「寵物旅行團」這一新玩法悄然成風。五一假期，四川一活動主辦方推出寵物包機遊，寵物主攜寵物從成都出發飛三亞旅行。此外，上海、廣州、北京等地均有「寵物旅行團」開團，從一日遊到多日遊，選擇良多。

哈囉順風車2023年「五一」順風出行預測報告顯示，五一假期預計超過10萬隻寵物搭乘順風車，陪同寵物主出行。

艾媒諮詢發布數據顯示，預計2025年中國寵物經濟產業規模將達8114億。

寵物 旅行團 狗狗

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