上天下海 陸「特種兵式」旅遊正流行

以快節奏「打卡」為特徵的「特種兵式旅遊」正在中國流行。「五一」假期在海南三亞，遊客們上天跳傘、潛水入海，感受另一種「特種兵式體驗」。

中新社報導，大陸近期流行「特種兵式旅遊」，遊客通常在短時間內輾轉多個景點甚至多個城市，急行軍式完成旅行計畫。除有急行軍式旅遊，也流行高空跳傘、潛水等「特種兵式體驗」。

「與急行軍磨礪人的耐力不同，跳傘考驗的是膽量和魄力」。三亞塔赫極限運動俱樂部總經理張恩銘介紹，塔赫跳傘三亞基地是直升機觀光跳傘基地，遊客搭乘直升機爬升到4000米高空後，與跳傘教練共乘一套傘躍出機艙，以200公里自由落體時速俯衝向腳下的山海天，最後開傘降落在海邊沙灘。

來自西安的賀女士回到基地後，仍在回味自由落體時帶來的失重感受。跳完傘之後，海面衝浪、海底潛水等極限體驗，都在賀女士三亞之行遊玩清單上。

與急行軍式旅遊相比，三亞的「上天入海」極限運動，令遊客在心理抗壓和技能上有不同收穫。「潛水需有一定耐受力，掌握與在空氣中截然不同的呼吸節奏」。三亞pelagia潛水俱樂部工作人員李奇威介紹，相比攜帶器具的水肺潛水，閉氣下潛的自由潛受到越來越多遊客歡迎，在自由潛水下拍照項目中，即使原先恐水的遊客，經過簡單培訓，也可掌握水中翻身等游泳技巧。

有業內人士認為，急行軍式的旅遊重在觀光「打卡」，而極限運動類旅遊項目更注重遊玩體驗。三亞可開發出更多海、陸、空相關的個性化旅遊產品，滿足遊客的多樣化旅行需求。