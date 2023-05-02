陸編劇被控「吸頭髮、舔耳朵」性騷擾 弦子也發聲：沉默就是包庇

中國知名編劇史航日前被爆性騷擾多名女性，週一（5月1日）他在個人微博「鸚鵡史航」上稱網路上對他的指控「不屬實」，但對於讓「（與）自己相識的女性」有這樣的感受感到「十分歉疚」。

性騷擾指控已在中國網路社群延燒3天，史航解釋，他遲至1日才回覆「諸多質疑」的原因是在找「妥當的辦法，在保護雙方隱私的情況下，還原事實」。

4月28日，澎湃新聞等中國媒體引述豆瓣上一篇匿名投稿報導，投稿女性指控史航曾對其進行言語、肢體性騷擾。

投稿女性自述，她在某電影節上認識史航，後受邀去他家做客時，史航未經允許「突然湊上，深深吸了一口」她的頭髮。她在投稿中稱：「我當時震撼大過生氣，總之他又道歉了，說他『忍不住』。」

隨後，「史航性騷擾」話題衝上微博熱搜，又有多名女性表示有遭史航「聞髮」、「舔耳」的類似遭遇。中國澎湃新聞報導，至4月30日為止，已有至少6人出面指控史航性騷擾，時間跨度極大，早至10年前、近則兩週前。

臉書「Free Chinese Feminists」截圖轉錄其中一則控訴貼文，該名網友表示她也曾在工作場合遭史航「舔耳朵」性騷擾，其他受害者的遭遇與她如出一轍、但被害時間在她之後。該網友自責：「如果我能夠勇敢一些、早一些舉報他，這個女孩是不是就不會受到同樣的傷害了？」

台灣清華大學社會所副教授沈秀華表示，史航此次性騷事件發生在已受#MeToo運動深深影響的中國，可能較不易被淡化處理。#MeToo是源於美國的社會運動，鼓勵女性在推特上公開被性騷、性侵的經歷，以揭示該行為的普遍性。

沈秀華解釋，中國是受此運動影響很深的亞洲國家之一，該運動已在民眾心中留下印象，媒體報導此類性騷擾相關事件時，也會用#MeToo作為一個符號、工具，來引起共鳴和關注。

沈秀華稱，在中國的政治氛圍下，史航此事的未來發展很難預測，雖然加害嫌疑人會否真的「受到法律制裁或被調查，很難去預期⋯⋯當然可能像彭帥事件那樣不了了之」，但有了#MeToo運動的支持後，受害者至少較敢於發聲，促使事件被揭露後產生後續效應，輿論的譴責也形同一種懲罰。

她說：「這些知名人士多少會付出代價。」

史航的代價？

史航是中國知名編劇，寫有《射雕英雄傳》（2003年版）、《大漠豪情》等電視劇代表作，曾參演中國辯論節目「奇葩說」，亦曾為講述少女遭迫誘性侵的小說《房思琪的初戀樂園》撰寫中國版推薦語：「走過危機四伏的成長，我們每個人都是青春的倖存者。」

性騷擾爭議不斷延燒，該書的出版社「磨鐵圖書」於4月30日凌晨發表微博聲明「對各種形式的侵害行為零容忍」，並宣布已著手刪除該書電子書、再版紙質書，以及各網路平台上，史航撰寫的推薦語。

此外，中國時事生活雜誌《新周刊》1日宣布解除史航擔任其刀鋒圖書獎推委的資格。中國官媒《環球時報》報導，另有多家機構也解除了與史航的合作。

中國版 #MeToo火種 弦子：沈默就是包庇

史航性騷擾爭議在中國的社群網路上引起熱議，被認為重燃中國#MeToo運動的弦子4月30日亦對此事發聲。

弦子據其自身經驗表示，性騷擾的案子很難有堅固的證據，在受害者與史航等功成名就的嫌疑人有巨大社經地位差距的情況下，「普通女孩沒有他的資源和金錢，很可能會輸掉官司，到時候鸚鵡史航又是一個清清白白被女人誣陷的老藝術家了」。

弦子本名周曉璇，2018年指控中國中央電視台知名主持人朱軍，於她2014年在央視實習時對其進行「強吻」、「強行撫摸」等性騷擾行為。她的遭遇促使許多中國女性挺身講述自己被性騷擾的經驗，被認為點燃了中國新一波#MeToo運動，是中國版的伊藤詩織。

弦子稱，「2018年就有女生站出來指控史航，但史航的名氣和資源給了他繼續傷害其他女性的機會」，但他身邊的「利益共同體還在保持沉默」。她認為，沉默就是包庇、無視就是縱容，呼籲「所有和史航合作過、未來還會有合作的人和機構」，應站出來表態，「不要讓女孩們的控訴隨風消散」。

沈秀華也認為，雖然難以預測史航事件的發展，但#Metoo已經提升了中國年輕世代對性騷、性侵等相關議題的認識，相信未來還會陸續有受害者揭露自己的遭遇，#MeToo精神仍會繼續發酵。她鼓勵類似事件的受害者，「在環境允許的情況下，把他們的經驗講出來，讓這樣的精神不要在中國斷掉」。

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