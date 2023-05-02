北京國際電影節落幕 首見雙最佳女主角

第十三屆北京國際電影節日前在懷柔雁棲湖落幕，「天壇獎」十大獎項一一揭曉。智利／阿根廷影片「懲罰」獲最佳影片獎，女導演莉拉．阿維萊斯憑藉「圖騰」獲最佳導演獎。

中國大陸演員辛柏青憑藉「白塔之光」，獲得最佳男主角獎；安東尼婭．塞赫爾斯和麗娜．雷諾分別憑藉「懲罰」和「曼妙之旅」獲得最佳女主角獎，這也是北影節首次頒出雙最佳女主角獎。

本屆「天壇獎」評委會主席張藝謀與演員葛優一起揭曉最佳影片獎。獲得最佳影片獎的電影「懲罰」從細節出手，一氣呵成，講述了有關家庭、女性、愛的話題，簡單的對話中蘊含著深刻的反思。

最佳男主角獎得主辛柏青在電影「白塔之光」中的表演不露痕跡，低調含蓄，精準刻畫了一個不被人注意的普通人，但在普通中又蘊含偉大。

本屆北影節還授予張藝謀導演終身成就獎。全場嘉賓集體起立祝福張藝謀，他謙虛表示，這個獎應該叫「終身學習獎」或者「終身堅持獎」。

今年，「天壇獎」共收到來自93個國家和地區的1488部影片報名，數量再創新高，最終共有15部影片入圍。