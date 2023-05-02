北京國際電影節落幕 首見雙最佳女主角

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第十三屆北京國際電影節閉幕式頒獎典禮，現場美侖美奐。圖／本報北京傳真
第十三屆北京國際電影節閉幕式頒獎典禮，現場美侖美奐。圖／本報北京傳真

第十三屆北京國際電影節日前在懷柔雁棲湖落幕，「天壇獎」十大獎項一一揭曉。智利／阿根廷影片「懲罰」獲最佳影片獎，女導演莉拉．阿維萊斯憑藉「圖騰」獲最佳導演獎。

中國大陸演員辛柏青憑藉「白塔之光」，獲得最佳男主角獎；安東尼婭．塞赫爾斯和麗娜．雷諾分別憑藉「懲罰」和「曼妙之旅」獲得最佳女主角獎，這也是北影節首次頒出雙最佳女主角獎。

本屆「天壇獎」評委會主席張藝謀與演員葛優一起揭曉最佳影片獎。獲得最佳影片獎的電影「懲罰」從細節出手，一氣呵成，講述了有關家庭、女性、愛的話題，簡單的對話中蘊含著深刻的反思。

最佳男主角獎得主辛柏青在電影「白塔之光」中的表演不露痕跡，低調含蓄，精準刻畫了一個不被人注意的普通人，但在普通中又蘊含偉大。

本屆北影節還授予張藝謀導演終身成就獎。全場嘉賓集體起立祝福張藝謀，他謙虛表示，這個獎應該叫「終身學習獎」或者「終身堅持獎」。

今年，「天壇獎」共收到來自93個國家和地區的1488部影片報名，數量再創新高，最終共有15部影片入圍。

電影 北京

延伸閱讀

中菲艦艇南海險撞 美促北京停止「挑釁與不安全行為」

拜登、莫迪5月訪巴紐 同會太平洋島國領袖

報導武漢爆疫被囚3年 公民記者方斌出獄「被進京」

北京首季外貿進出口 同比增11.6%

相關新聞

比曾格爾厲害 大陸女子董紅娟攻頂14座8千米高峰

新華社報導，中國登山者董紅娟（又名靜雪）於4月26日17時42分登頂海拔8027米的希夏邦馬峰，並於北京時間4月30日夜...

北京國際電影節落幕 首見雙最佳女主角

第十三屆北京國際電影節日前在懷柔雁棲湖落幕，「天壇獎」十大獎項一一揭曉。智利／阿根廷影片「懲罰」獲最佳影片獎，女導演莉拉...

「玩弄」是什麼意思？ 陸家長見字典1例句怒斥教育部：會不會太低俗

陸媒「巨流視頻」報導一起誇張案例，一名家長疑似在陪讀時，意外發現小學生都會接觸到的新華字典（第11版）出現不尊重女性的字眼，字典中有關「玩」字的舉例介紹竟以「玩弄女性」作釋義，令許多大陸網友怒斥教育部實在太誇張！

大陸北方首條跨海沉管隧道 大連灣海底隧道通車

中國大陸北方首條跨海沉管隧道，大連灣海底隧道和光明路延伸工程，於5月1日宣布正式通車，據中新社，這是大陸首條自主設計施工...

大陸電視劇編劇被爆性騷擾 曾為陸版房思琪寫推薦

中國電視劇編劇史航近期被曝曾性騷擾多名女性，他曾為陸版「房思琪的初戀樂園」一書撰寫推薦語。其出版社昨天宣布，已經開始刪除...

香港迎疫後首個大陸五一黃金週 陸客喜深度遊

香港經過3年COVID-19疫情困擾後，大步走向復常，且迎來疫後首個中國大陸「五一」黃金週，期望藉此帶動低迷已久的旅遊及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦