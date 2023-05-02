北京客追求個性化 小團遊正夯

這個春季，北京長城、頤和園、中國國家植物園等旅遊景區，人氣旺盛。據多家旅行社和旅遊平台資訊，北京成為春季中國大陸旅遊熱度最高的客源地和目的地城市之一，遊客旅遊消費呈現多樣化、個性化的升級趨勢。

一早，地鐵宣武門站出口附近，導遊杜鵑舉著小旗，熱情地迎接報名八達嶺長城一日遊的遊客。杜鵑介紹，近期來北京旅遊的遊客愈來愈多，遊客的消費意願也很旺盛，購買地面纜車、長城球幕影院門票的遊客占了多數。

抵達景區入口，停車場停滿了旅遊大巴車。登上南四樓，長城蜿蜒曲折綿綿不絕，漫山遍野的春花已經盛開，許多遊客掏出手機拍照。到了午間，長城球幕影院場場爆滿，絕大多數都是帶著孩子的遊客。神舟國旅國際交流公司總經理張靖介紹，自4月以來，報名預訂八達嶺長城一日遊產品的外地遊客數量持續增長，僅4月第一周就接待了近千名遊客，多數遊客來自珠三角、長三角城市。

「現在遊客有更多的個性化需求，定製遊、小團遊愈來愈火。」神舟國旅門市公司總經理助理楊紅表示，很多北京遊客報名國內遊產品時，會選擇高端產品，例如6月至8月的新疆「新東方快車號」旅遊專列已預訂一空，票價達2.5萬元人民幣；長江三峽豪華遊輪產品深受歡迎，價格不亞於出境旅遊。

位於北京三里屯SOHO的攜程旅遊門店店長張蕾，同樣深有體會。「最近來店和電話諮詢旅遊線路的人多起來了，絕大多數客人都青睞高品質的定製遊產品。」張蕾說，北京遊客的消費能力很強，客單價往往在1萬元以上，近期門店定製的一款雲南遊，把產品客單價超過萬元。

不少「會玩」的年輕遊客，把目光投向了喬治亞、塞爾維亞、伊朗、尼泊爾等小眾旅遊目的地，最近門店還接到了12名同行遊客去北極旅遊的訂單，客單價高達12萬元。