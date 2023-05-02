廣州白雲機場 4月客流破513萬人次

廣州白雲國際機場1日通報，剛剛過去的4月，該機場接送旅客513.8萬人次，居中國大陸機場首位，4月27日至30日，連續4天單日客流量超20萬人次。

中新社報導，今年以來，白雲機場航班量、旅客量均呈階梯式上漲，大陸內地旅客吞吐量已全面恢復至2019年同期水平。數據顯示，2023年1月至4月，白雲機場累計起降航班14.28萬架次，保障進出港旅客1882.96萬人次。其中4月份實現客流吞吐量513.8萬人次，同比增長643.9%。

民航業是經濟發展的晴雨表，白雲機場客流實現持續增長得益於今年以來中國商旅消費市場整體快速回暖，更得益於「千年商都」廣州經濟「深V反彈」所迸發出的強勁勢能。

3月26日執行夏秋新航季以來，白雲機場與各航空公司攜手，恢復或加密多條國內和國際航線，客流持續保持高質量發展態勢。

目前，白雲機場每周大陸內地客運航班計畫超8500架次，居中國機場第一。同時，白雲機場積極推進國際及地區航線恢復工作，從安全管理、航班正點、優質服務等方面著手，全力做好航班運行保障工作。

目前已恢復或加密廣州至新加坡、墨爾本、奧克蘭、雪梨、阿姆斯特丹、伊斯坦堡等重點航線。白雲機場現有國際及地區客運通航點已超過50個，每周國際及地區客運航班進出港合計約900架次。

5月1日是「五一」小長假第3天，白雲機場全天計畫起降航班1185架次，接送旅客20萬人次左右。隨著廣交會第三期及「五一」返程高峰的到來，預計近日客流仍將保持高位，單日客流量有望再創疫情以來新高。