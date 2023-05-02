亞洲最深油氣井 新疆開鑽

中國石化表示，中國石化部署在新疆塔里木盆地的「深地一號」躍進3-3XC井開鑽。該井設計井深9472米，將刷新亞洲最深油氣井紀錄，也將再次證明中國深地系列技術已跨入世界前列，為進軍萬米超深層提供重要技術和裝備儲備。

中新社報導。「深地一號」躍進3-3XC井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣，塔克拉瑪干沙漠邊緣。此前，它僅用時4.5天完成上部1500米地層的封固，此次開鑽設計21天內鑽達石炭系地層，將創這一區帶提速提效新紀錄。

中國石化相關負責人介紹，通常而言，業內將4500米到6000米的井深定位為深井，6000米到9000米的井為超深井，超過9000米的井為特深井。超深井鑽探是油氣工程技術瓶頸最多、挑戰最大的領域。

躍進3-3XC井深達到9472米，比珠穆朗瑪峰的高度還多600多米。除了超深井具有的地質結構複雜、高溫、高壓、高含硫化氫等難題，該井還設計有3400多米的水平鑽進距離，面臨套管下入難等新問題，施工難度為國內罕見，這一長度刷新了亞洲超深層鑽井水平位移紀錄。

近年來，中國石化積極「向地球深部進軍」，打造「深地一號」示範項目。目前，中國石化「深地一號．順北油氣田基地」鑽探垂直深度超過8000米的油氣井達到49口，多口井多項指標刷新亞洲紀錄。

順北油氣田已落實四個億噸級油氣區，成為近十年來塔里木盆地石油勘探的新亮點，標誌著這一全球埋藏最深的油氣田成功勘探開發。