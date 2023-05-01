「玩弄」是什麼意思？ 陸家長見字典1例句怒斥教育部：會不會太低俗

陸媒「巨流視頻」報導一起誇張案例，一名家長疑似在陪讀時，意外發現小學生都會接觸到的新華字典（第11版）出現不尊重女性的字眼，字典中有關「玩」字的舉例介紹竟以「玩弄女性」作釋義，令許多大陸網友怒斥教育部實在太誇張！

影片可見字典解釋「玩」字，介紹到語意具有「玩弄」之意，舉例耍弄手段、擺弄玩意等字句，但其中竟有一個範例提及「戲弄女性」，這令家長震怒不已，怒斥「請問『玩女性』是什麼意思？會不會太低俗？」

事實上，這起超扯事件早於去（2022）年5月曝光，但如今又被大陸網友翻出，許多人憤怒大罵「把髒話和歪曲的價值觀寫在字典裡，是想教小孩什麼？」、「新華字典到底該不該下架？」、「請問『玩女性』這樣的舉例詞組出現在小學生新華字典裡，貴刊覺得合適嗎？這難道不是骨子裡透露出對女性的不尊重？」

更有一名就讀高二的網友表示看到這段影片後，再去翻找就讀小學三年級時買的新華字典，竟發現前後相隔近10年時間，「10年來都沒有做出任何改動」，他大罵新華字典出版社認為這是小事嗎？即使出版社做出改正也必須要向廣大女性致歉。

不過，也有部分網友認為現代漢語詞典是相當權威的工具書，若要收錄可以當作「貶義詞」舉例，「不必過度解讀，我們既要認識好的，也要認識壞的，褒貶就是認識善的準則」。