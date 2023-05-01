快訊

被問當副手意願 有無「侯郭配」可能性？郭台銘晚間回應

這種先不要！墾丁民宿驚魂 他入住「戰地風」房型嚇壞：真的母湯

收卷才發現...統測監考老師發錯答題卷 測驗中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「玩弄」是什麼意思？ 陸家長見字典1例句怒斥教育部：會不會太低俗

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸出版的新華字典對「玩」字舉例，出現「玩弄女性」之意。圖／取自微博
中國大陸出版的新華字典對「玩」字舉例，出現「玩弄女性」之意。圖／取自微博

陸媒「巨流視頻」報導一起誇張案例，一名家長疑似在陪讀時，意外發現小學生都會接觸到的新華字典（第11版）出現不尊重女性的字眼，字典中有關「玩」字的舉例介紹竟以「玩弄女性」作釋義，令許多大陸網友怒斥教育部實在太誇張！

影片可見字典解釋「玩」字，介紹到語意具有「玩弄」之意，舉例耍弄手段、擺弄玩意等字句，但其中竟有一個範例提及「戲弄女性」，這令家長震怒不已，怒斥「請問『玩女性』是什麼意思？會不會太低俗？」

事實上，這起超扯事件早於去（2022）年5月曝光，但如今又被大陸網友翻出，許多人憤怒大罵「把髒話和歪曲的價值觀寫在字典裡，是想教小孩什麼？」、「新華字典到底該不該下架？」、「請問『玩女性』這樣的舉例詞組出現在小學生新華字典裡，貴刊覺得合適嗎？這難道不是骨子裡透露出對女性的不尊重？」

更有一名就讀高二的網友表示看到這段影片後，再去翻找就讀小學三年級時買的新華字典，竟發現前後相隔近10年時間，「10年來都沒有做出任何改動」，他大罵新華字典出版社認為這是小事嗎？即使出版社做出改正也必須要向廣大女性致歉。

不過，也有部分網友認為現代漢語詞典是相當權威的工具書，若要收錄可以當作「貶義詞」舉例，「不必過度解讀，我們既要認識好的，也要認識壞的，褒貶就是認識善的準則」。

教育部 微博

延伸閱讀

影／老司機暴動！企鵝妹深夜LIVE大尺度「泡溫泉」 粉絲狂抖內金額驚人

理組學霸正妹徵家教學生 地方爸爸暴動：我可以重考嗎？

差200萬就買到滿意物件「要衝嗎？」 過來人曝1條件：正在談

影／乘客見「用膠帶修機翼」怕到不敢搭 美廉航發聲：這在航空業很常見

相關新聞

大陸北方首條跨海沉管隧道 大連灣海底隧道通車

中國大陸北方首條跨海沉管隧道，大連灣海底隧道和光明路延伸工程，於5月1日宣布正式通車，據中新社，這是大陸首條自主設計施工...

「玩弄」是什麼意思？ 陸家長見字典1例句怒斥教育部：會不會太低俗

陸媒「巨流視頻」報導一起誇張案例，一名家長疑似在陪讀時，意外發現小學生都會接觸到的新華字典（第11版）出現不尊重女性的字眼，字典中有關「玩」字的舉例介紹竟以「玩弄女性」作釋義，令許多大陸網友怒斥教育部實在太誇張！

大陸電視劇編劇被爆性騷擾 曾為陸版房思琪寫推薦

中國電視劇編劇史航近期被曝曾性騷擾多名女性，他曾為陸版「房思琪的初戀樂園」一書撰寫推薦語。其出版社昨天宣布，已經開始刪除...

香港迎疫後首個大陸五一黃金週 陸客喜深度遊

香港經過3年COVID-19疫情困擾後，大步走向復常，且迎來疫後首個中國大陸「五一」黃金週，期望藉此帶動低迷已久的旅遊及...

地下近萬公尺 新疆塔里木開鑽亞洲最深油氣井

據中國石化1日發布訊息，在中國大陸新疆塔里木盆地內，部署的「深地一號」躍進3-3XC井開鑽開鑽，該油氣井設計井深達9,4...

「開心香港」吸客 丁財兩旺 財爺：消費好轉 助Q2復甦

為增添社會歡樂氣氛，刺激消費和經濟，港府推出為期10個月的「開心香港」活動丁財兩旺，香港戲院商會昨天表示，兩項頭炮活動「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦