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兩岸孔子文化春會 山東啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
海峽兩岸孔子文化春會，以視訊連線台北會場。圖／本報山東濟南傳真
海峽兩岸孔子文化春會，以視訊連線台北會場。圖／本報山東濟南傳真

2023年海峽兩岸孔子文化春會，日前在山東濟南府學文廟啟動，以視訊連線形式在昆山、台北設置分會場。本次活動以「傳承經典築夢未來」為主題，現場分為嘉賓賀詞、經典文化展演、經典選篇詠誦三大篇章。

啟動儀式由山東省台港澳辦主任張連三主持。尼山世界儒學中心（中國孔子基金會秘書處）副主任，中國孔子基金會副理事長、秘書長國承彥，和孔子七十九代嫡長孫、中華大成至聖先師孔子協會會長、至聖孔子基金會會長孔垂長，在濟南主會場現場發表致辭。台北市靜心高中校長唐尚智，華東台商子女學校副校長鄭京榮，分別在台北分會場、昆山分會場線上致辭。

經典文化展演篇章，由弦歌雅樂節目《遊子吟》拉開序幕，舐犢情深，寒泉之思，一河山水，兩岸鄉愁。一聲聲古琴，一句句吟唱，抒發了思念故鄉和親人的熾熱情感。隨後，濟南市小學生們帶來精彩演出，《詩詞中的節氣之美》、《中華射藝》、《天下甲骨泉韻濟南》，分別從傳統詩詞、射藝、文字中，展現謙和禮讓的中華傳統文化精神。最後，兩岸師生500餘人現場連線，齊誦《論語》經典選篇，以誦寄情，以吟詠志，感受傳統文化之魂，感念融合發展之盼。

孔子 傳統文化 主任

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