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綿竹玫瑰節啟動 國家玫瑰公園開放

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
綿竹中國玫瑰谷國家玫瑰公園一角。圖／本報四川德陽傳真
綿竹中國玫瑰谷國家玫瑰公園一角。圖／本報四川德陽傳真

四川德陽綿竹市第九屆玫瑰節暨第二屆玫瑰村晚活動，4月27日啟動，八方賓客共踏芬芳之旅。據悉，今年「五一」期間，中國玫瑰谷國家玫瑰公園將對公眾開放。

每年從4月中旬開始到5月底，龍門山下綿竹境內中國玫瑰谷萬畝玫瑰競相綻放，吸引來自成都、德陽等周邊地區的遊客前來聞香「打卡」。微風過處，玫瑰飄香。沿著寬闊的玫瑰大道驅車前行，駛入麓棠鎮地界，只見一望無際的玫瑰花田裡，茂密的枝葉間偶爾探出一兩朵帶著露珠的粉色玫瑰，似含羞帶怯的美麗姑娘，令人心曠神怡。沿著花香小路向花田裡探尋，頭戴草帽的花農正辛勤勞作，摘花、修枝、除草。

「成片的玫瑰花，清新的空氣，仿佛人間仙境一般。」4月27日上午，來自成都的遊客龍宇在中國玫瑰谷一邊欣賞美景，一邊將照片發送到朋友圈，與朋友一起分享美麗的玫瑰花。

2008年，綿竹在沿山建成大馬士革玫瑰種植基地，目前已成功種植大馬士革玫瑰2萬餘畝，建成芳香產業種植基地、芳香原料生產加工基地、芳香產品研發體驗中心、愛情產業園一期。2015年，綿竹成功舉辦首屆玫瑰採摘節。2018年1月，大陸國家林業局正式批准建設「四川綿竹國家玫瑰公園」。同年9月，綿竹成功舉辦第八屆中國月季展，充滿浪漫氣息的月季產業園也因月季花海、玫瑰城堡、玫瑰湖等特色景點，成為德陽一個新的網紅景點。

花田 微風

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