廣州白雲機場連兩天客流突破20萬人次 創年內新高

廣州白雲機場29日發布，4月27日、28日兩天，該機場分別接送旅客20.24萬人次、20.72萬人次，連續兩天單日客流超20萬人次，持續創下今年以來單日接送旅客量新高。

中新社報導，4月28日，白雲機場國內旅客輸送量達18.42萬人次，為2019年同期的1.18倍，國際及地區旅客輸送量達2.3萬人次，恢復至2019年的40.8%。整體恢復至2019年同期水準的97.2%。

4月29日，是「五一」假期的第一天，當日上午10時，白雲機場T2航站樓見到不少扶老攜幼的家庭團出遊。

來自廣州第13中學的退休教師盧老師表示，平時子女工作都特別忙，難得有5天假期，子女就陪著她和其他親戚朋友一起去昆明放鬆一下。

白雲機場29日計畫進出港航班1331班，較28日增加88班，機場方面預計，進出港人數紀錄將繼續被打破。今年「五一」假期（4月29日到5月3日），該機場計畫進出港航班超過6,500班，日均超1,300班，預計接送旅客超90萬人次。