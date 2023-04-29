2023淘寶造物節 10城聯展亮相

作為展示青年創造力的年度盛會，邁入第8屆的淘寶造物節，於4月29日起至 5月1日，首度擴大在杭州、深圳、重慶舉辦城市主題展，同時也在上海、西安、成都、廈門等7個城市舉辦造物市集。

本屆淘寶造物節將是慶祝20歲的淘寶回饋廣大消費者的一份心意，從參與城市數量及民眾覆蓋來說為史上最大。民眾可在杭州、深圳、重慶、上海、西安、成都、廈門、武漢、南京、長沙這10個舉辦城市免門票入場，盡情體驗創意、潮流、多樣的淘樂趣，共同體驗這場探索之旅。

主張可持續的冷萃墨水品牌星墨創辧人余昊源說：「作為商家，我認為淘寶是一個具連貫性及穩定性的平台夥伴，讓我很有安全感。我希望繼續借助這個平台，向消費者傳遞極致舒適的書寫體驗，激發他們的創作靈感。」

當代漢服品牌織造司聯合創辦人謝凌龍提到：「我們是一個被淘寶孵化的品牌。從創立之初，平台便一直幫助我們，淘寶的工作人員不僅通過多元化培訓活動，指導我們的店鋪營運，更為我們引進資源，促成跨品牌合作。」

創意家居品牌馬鹿聯合創辧人李明强認為：「將淘寶視作一個無可替代的平台，讓我們的設計作品得以直接向消費者銷售。這為我們這類毫無銷售經驗與資源的設計工作室，提供了生存基礎。」

杭州、深圳和重慶將以不同的特色主題，展出新奇神物，呈現多元化體驗。除線下互動外，眾多商家將在現場透過淘寶直播的店鋪直播間，帶領線上觀眾直擊展會、體驗產品，與消費者實時互動。

淘寶造物節是淘寶上眾多「神店」和「神物」集中展示的舞台。今年，創意商家們奔赴10個城市展出創新好物，反映出興趣、愉悅、健康和家庭四大快速增長的消費趨勢，以及年輕消費者們日益精細化的消費偏好。