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深中通道橋樑工程全線合龍 粵港澳大灣區「一小時經濟圈」成形

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
深中通道伶仃洋大橋28日順利合龍，整個項目有望於明年建成通車，屆時深圳至中山的車程將由目前2個小時縮減為約20分鐘。圖/取自深圳特區報
深中通道伶仃洋大橋28日順利合龍，整個項目有望於明年建成通車，屆時深圳至中山的車程將由目前2個小時縮減為約20分鐘。圖/取自深圳特區報

作為粵港澳大灣區重點樞紐工程，深中通道伶仃洋大橋28日順利合龍，意味著該項目橋樑工程實現全線合龍。整個項目有望於明年建成通車，屆時深圳至中山的車程將由目前2個小時縮減為約20分鐘。

根據深圳特區報報導，深中通道全長約24公里，處在粵港澳大灣區「A」字型交通主骨架最關鍵一橫，是世界罕見的集海底鋼殼沉管隧道、海中超大跨徑橋樑、深水人工島、水下樞紐互通於一體的超級集群工程。

按工期計劃，深中通道擬於2024年全線建成通車，屆時將與虎門大橋、南沙大橋、廣深高速、廣珠東線、廣珠西線等通道一起，將粵港澳大灣區城市群串珠成鏈，構建大灣區「一小時經濟圈」新格局，進一步推動灣區珠江兩岸人流、物流、資金流、信息流的互聯互通。

該專案橋樑工程長約17公里，包括伶仃洋大橋和中山大橋及非通航孔橋等，其中中山大橋主跨約580公尺，已於2022年6月完成合龍；28日合龍的伶仃洋大橋為專案關鍵控制性工程之一，主跨1666公尺，主塔高270公尺，相當於90層樓高，通航淨空高度為76.5公尺，位居世界前列。

伶仃洋大橋合龍後，橋樑工程將全面展開橋面鋪裝及附屬結構施工。海底沉管隧道已完成31個管節沉放安裝，正進行最後一個管節（含最終接頭）二次舾裝等作業，計劃今年底實現隧道貫通。東、西人工島建設和沉管內工程穩步推進，房建、機電、供電、交安等工程也將全面展開。

深圳 人工島

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