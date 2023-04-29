14國駐華總領事訪新疆 批西方媒體報導與真實新疆不符

陸媒新華社29日報導，巴西、伊朗、印尼、巴基斯坦等14國駐華總領事24日至28日在大陸外交部領事司邀請下參訪新疆，通過實際走訪了解當地社會發展變化。報導稱，他國總領事認為新疆各族人民生活和諧幸福，並抨擊部分西方媒體編造的種種謊言與「真實新疆」完全不符。

這次被邀的國家中，伊朗、印尼、巴基斯坦以及土耳其都是伊斯蘭教國家，與新疆的主要族群維吾爾族具有相同的宗教信仰，大陸外交部顯然希望藉由穆斯林背景的各國駐陸總領事們的眼睛，去洗刷西方加在中國頭上的汙名。

報導指出，訪團在新疆到訪了反恐和去極端化鬥爭主題展、喀什市艾提尕爾清真寺、新疆伊斯蘭教經學院、疏附縣新疆民族樂器村、喀什技師學院等地。

根據過往媒體報導可見，中國大陸政府對新疆地區少數宗教、民族的管控手段，一直存有爭議，更有指控指出，大陸政府透過「集中營」對新疆居民進行思想改造或強迫勞動等，人權問題引起國際社會關注。對此，大陸當局一貫嚴正駁斥，並批評相關說法是片面之詞，屬政治操作。

新華社的報導稱，一段時間以來，部分西方媒體不斷污衊攻擊新疆，炒作所謂少數民族人權問題。尼泊爾駐廣州總領事哈利薩蘭·普達沙尼表示，自己並未看到西方媒體所報導的情況，他們是在編造假新聞。

而對於位於美國華府的「維吾爾人權項目」組織指控新疆著名古老引水系統「坎兒井」已遭到蓄意破壞。報導也表示，在吐魯番實地探訪後，伊朗駐廣州總領事穆特瓦麗發現，事實並非如此。

報導指，烏干達駐廣州總領事朱蒂斯·桑巴貝拉表示，自己不會盲目聽信西方媒體編造的涉疆謊言，「對我來說重要的是親自來看來感受」，「中國有權選擇適合自己的道路，我很高興看到中國做了正確的事」。

印尼駐廣州總領事斌德加則稱，「和廣州一樣，這裡的穆斯林根據自己的意願去清真寺做禮拜，我認為西方媒體有關報導不屬實」，他更針對當地政府「充分保障公民宗教信仰自由」的努力給予高度評價，並說，印尼作為全球穆斯林人口最多的國家，堅決反對「外部勢力」操弄新疆議題，干涉大陸內政，且反對任何分裂大陸的企圖。

另巴基斯坦駐成都代總領事胡楠提到，「中國制訂了完善的計劃，努力幫助人民改善生活，讓他們分享社會發展紅利」，他並強調「恐怖主義不容於世，巴基斯坦願從中國的做法中汲取經驗。」