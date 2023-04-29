小一兒成績差！單親爸「分屍」心愛米奇還掛門口 網友轟：童年陰影

教育小朋友不容易，單親照顧更有難度。有位香港單親爸爸日前於網上分享育兒法，他不滿就讀小一的兒子寫英文字太醜，而且成績欠佳，測驗考試不及格很低分。他多番警告兒子要用功讀書，否則會剪爛其中一隻米奇老鼠布偶，眼見兒子毫無改進，他付諸行動將米奇撕爛「分屍」，再將布偶身體各部位掛在兒子房門警示。

港爸舉動惹起爭議，網友紛紛直斥「好恐怖，嚇他一次變成一輩子陰影」、「太偏激了」。

港爸及後知悉被網友一面倒批評，於是刪除發文，再發第二則發文解釋舉動，撕爛布偶是經過深思熟慮，純屬愛子心切，不過仍被網友繼續批評，「孩子才小一，你期望他能時間管理再自動自發溫書？」、「第一次發文永遠都是最真實想法，之後再去東拉西扯解釋，其實都只不過是掩飾」。

有單親家長近日投稿到facebook專頁「生仔要考牌系列」，說他早前加入了fb某香港單親組織，但有位群組管理員經常發負能量貼文，日前更發了則恐怖貼文，在群組內引起爭議。

該群組管理員為1名單親港爸，他於惹議貼文內提到，晚上吩咐兒子自行溫習英文默書生字，「寫下練下默下」，隨後他檢查時，卻發現每個生字都寫很醜。

港爸表示曾多番警告兒子要用功讀書，否則會剪爛其中一隻米奇老鼠布偶，「兒子不認真，每次都說下次會認真」。爸爸某晚忍無可忍，一怒之下撕爛其中一隻米奇，「今次我就撕爛一隻嚇嚇他），我說下次你再犯，會撕爛你最喜歡、從小陪你長大那一隻！還會掛你房門口」。港爸說：「我真的好疼好寵我兒子，但品德和學習方面，我是很嚴格。」

從港爸上載的照片可見，他兒子曾將該隻米奇其抱緊胸前合照，現時被港爸「分屍」，頭、身、手和腳被撕開，露出內裏棉花，港爸還用膠袋包着「屍骸」貼在兒子房門口。

帖文惹來網友批評，直言會造成兒子童年陰影和傷害自尊，「這樣威脅手法去教小朋友不太好，可能會演變成他的童年陰影」、「這個方法雖然可以短時間見效，但長久小孩會缺乏安全感，變得越來越懦弱、自卑」。

投稿者說，港爸做法「對小朋友的心理創傷陰影很大」，又指「群組成員見狀就出於好心提點，但管理員依舊冥頑不靈覺得自己沒錯」。

撕米奇港爸被網友一面倒批評後刪除貼文，再發第二則貼文解釋。他指出兒子測驗成績很差，不懂讀和理解中英文詞語，他甚至擔心兒子無法升讀小二。港爸還說，學校安排每逢周一、三、五讓兒子上功課輔導班，周二、四兒子會在校外補習，學校各科老師、補習老師、社工、駐校社工一直與他溝通，研究用不同方法幫助其兒子，「未見過他寫功課，未教過他，一定不會有人能聯想到孩子學習方面有多差」。

港爸強調「沒人會做故意傷害小朋友的事」，他認為教不同小朋友要用不用方法，「旁人不知道我用了多少時間、耐性、心機同精神教兒子，也沒人知道我因為教他喊他多少次，我喊因為我心疼我兒子，我不知道怎樣才可以幫到他，我不是要他有多好成績，只是希望他能及格，成績普通都沒關係，最重要他真的要有基本程度」。

網友聽完解釋後繼續批評，「孩子才小一，你期望他能時間管理再自動自發溫書？？如果小朋友偷懶，我會覺得是家長責任，但既然作為爸爸要負起這個責任，必需要先管理好自己情緒，再改變自己習慣」、「小孩成績差一定有原因，我沒惡意，不過趁孩子還小，幫他訂立時間表，準備教材，珍惜教育時間」。

延伸閱讀：

離譜！港媽逼阿女着未乾透校服 港爸批做法錯1原因反惹網民怒插

又有拐帶？稱遇帶口音女子求助 港爸轉身一度不見兒子惹網民質疑援

文章授權轉載自《香港01》