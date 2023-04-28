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濰坊文旅局長在淄博燒烤攤瘋狂攬客！網友：在線搶人

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
濰坊文旅局長權文松在淄博燒烤攤上給遊客狂送風箏和特産，促銷濰坊美食美景，連裝滿特産的袋子都送了出去。（上觀新聞）
濰坊文旅局長權文松在淄博燒烤攤上給遊客狂送風箏和特産，促銷濰坊美食美景，連裝滿特産的袋子都送了出去。（上觀新聞）

由於淄博市燒烤一夕成名，座無虛席。4月27日，濰坊文旅局長權文松到鄰市淄博燒烤攤瘋狂攬客。不止是權文松本人，他還帶著濰坊下屬青州、壽光、諸城等7個縣市區文旅局長，一起到淄博「瘋狂攬客」。大陸網友表示，這種當街攬客方式，可謂是「在線搶人」。

據上觀新聞，今年以來，淄博因為一則短影音，燒烤爆紅，燒烤紅遍整個大陸，「五一」期間一房難求，燒烤攤一位難得。要吃晚餐，必須下午二點去排隊。當地旅遊熱度飆升，山東多地文旅局紛紛「花式帶貨」，藉以拉動當地旅遊經濟增長。

據新浪微博，濰坊文旅局長權文松帶著裝滿一袋子的特產，在淄博燒烤攤上，推銷起濰坊的旅遊和燒㘼，並希望「串」起山東旅遊。

4月27日，濰坊市文旅局長帶隊，青州、壽光、諸城等7個縣市區文旅局長到淄博「瘋狂攬客」。在淄博市某燒烤攤前，濰坊市文旅局長真誠推介濰坊。

「歡迎大家到濰坊去玩。濰坊有好吃的，有諸城燒烤、壽光蔬菜，濰坊的火燒、朝天鍋都很好吃。還有很多好玩的，有恐龍，有山有海，還有濰坊的風箏，淄博之後再到濰坊去玩一玩。」權文松在淄博燒烤攤上跟顧客聊天。

另一方面，已經被預訂爆滿的淄博也希望惠及鄰近的地市。4月26日，淄博市文化和旅遊局發布《致廣大遊客朋友的一封信》。信中表示，「淄博燒烤」火出了圈。面對難得的厚愛，雖然已經全力以赴，但服務供給可能還無法完全滿足遊客的體驗需求。近期客流過載等問題，已給大家造成了一些困擾和不便。

同時，在勸遊客錯峰前往的同時，淄博還在信中推薦了山東其他景點的風景及美食。信中說，美景美食不止淄博，好客山東應有盡有。山東是文化大省、旅遊大省。歡迎您到處走一走、看一看，感受好客山東好品山東的獨特魅力。

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