昌景黃高鐵 估年底前具開通條件

四川什邡的天鵝林場長年雲霧籠罩，幽靜異常，因此也被稱為「迷霧森林」，受到不少大陸戶外活動愛好者青睞。4月22日下午，一位到此健行的民眾在森林裡一處平台上休息時不經意發現，遠方密林的空地上似乎躺了人。在好奇心驅使下，他走近一看，赫然發現，地上躺著兩男一女，臉色蒼白，顯然早已沒了呼吸。

2023-04-28 00:57