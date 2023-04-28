昌景黃高鐵 估年底前具開通條件
26日上午，在位於江西省景德鎮市的昌景黃高鐵浮梁東站，隨著最後一根500公尺長鋼軌精準落入無砟軌道承軌槽中，標誌著昌（南昌）景（景德鎮）黃（黃山）高鐵全線鋪軌貫通。
中新社報導，昌景黃高鐵是大陸高速鐵路網的重要組成部分，於2018年開工，西起江西省南昌市，途經江西省上饒市、景德鎮市，東至安徽省黃山市，連通合福、杭黃高鐵，全長289.908公里，設計時速為350公里。其中江西段長200.27公里，共設浮梁東、景德鎮北、南昌東等7個車站。
該線路多次跨越大江大湖，橫跨鄱陽湖平原，貫穿黃山山脈，將成為一條景色秀美的旅遊風光線。
「昌景黃高鐵建成通車後，將結束江西景德鎮、浮梁、樂平等多個縣市不通時速350公里高鐵的歷史，形成江西連通長三角的又一條高鐵大動脈。」昌九城際鐵路公司昌景黃指揮部指揮長楊雷民透露，昌景黃高鐵預計2023年底具備開通運營條件。
鐵路部門表示，昌景黃高鐵建成後，黃山、杭州與南昌、景德鎮的聯繫將更加緊密，並形成一條跨越浙皖贛三省名城、名湖、名山的黃金旅遊線，對優化區域綜合交通結構、構建現代綜合交通運輸體系，拉動沿線旅遊產業發展、加快江西融入長江經濟帶發展戰略具有重要意義。
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