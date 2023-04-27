聯合國特別報告員：中國強迫數十萬藏人參加「轉移就業」計劃

六名聯合國特別報告員本周四發表聲明，對所謂的職業培訓和剩余勞動力轉移計劃破壞藏人的宗教、語言和文化認同，對藏人實行監視、灌輸思想的指控表示關切。

聲明說， "據報道，自2015年以來，數十萬藏人被從傳統的農村生活'轉移'到低技能和低工資的工作中，該計劃聲稱自願，但實際上，他們的參與據悉是被脅迫的。"

聲明還稱，職業培訓中心網絡為"剩余勞動力轉移計劃"提供了便利，"這些中心不太注重發展專業技能，而更注重在軍事化的環境中進行文化和政治灌輸。"

聯合國特別報告員發現，在該計劃中，藏人被阻止使用藏語，並被阻止表達其宗教認同。此外，"藏人正被從他們傳統上比較具有優勢的可持續生計，如羊毛和乳制品生產，轉移到制造業和建築業低工資、低技能的工作中"；"藏人被直接從培訓中心轉移到他們的新工作場所，不清楚他們是否同意這種新的就業。沒有任何監督來確定工作條件是否構成強迫勞動。"

上述聲明由聯合國當代奴役、人口販運、當代種族主義、文化權利、少數民族問題和發展權問題特別報告員簽署。特別報告員是由聯合國人權理事會授權，但是沒有報酬的獨立專家，不代表聯合國。

獨立人權專家：中國100萬藏族兒童與家人分離、被迫在寄宿學校同化

今年3月，受聯合國人權理事會委托的三位專家警告稱，中國政府旨在通過寄宿學校系統在文化、宗教和語言上同化藏族人民的政策影響了大約100萬名藏族兒童。專家們表示，"我們對近幾年針對藏族兒童的寄宿制度非常關切，它更像一個大規模的迫使藏族兒童同化到佔人口多數的漢族文化中的計劃。這種做法與有關人權的國際標准背道而馳。"

專家們表示，寄宿學校的教育內容和環境以漢族文化為主，藏族少數民族兒童被迫以漢語完成"義務教育"課程，無法獲得與傳統或文化相關的學習。"因此，藏族兒童正在喪失使用母語的能力，也失去了用藏語與父母和祖父母輕松交流的能力，這導致了他們被同化，身份被侵蝕。"

專家們獲得的信息表明，絕大多數的西藏兒童都在寄宿學校就讀，總數接近100萬。

（法新社、聯合國網站）

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