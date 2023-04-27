街上撿到北韓護照！香港男性尋金姓失主引熱議 網友籲交去警署領事館

遺失護照的確相當麻煩，有香港男性於街上拾獲一本朝鮮護照，他今早（ 27日）於網上群組發文尋失主，貼文引起網友熱議，直言北韓護照十分罕見，「第一次見北韓護照」，不少人呼籲樓主儘快把護照交去警署或北韓駐香港總領事館，待相關人員處理。

有香港男性於街上拾獲一本北韓護照。（ 圖／facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

該香港男性於facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文貼出多張照片，指出於街上拾獲一本朝鮮護照，護照主人姓「KIM （金）」，他急尋失主，問「誰留下的？」，又疑惑為何北韓人會入境香港，他說計劃把護照放進郵筒。

從照片可見到他手持一本深藍色朝鮮護照，表皮印著是公務普通護照（ 려권 （ 공무려행용 ） / 旅券（公務旅行用），表皮及內頁都印上朝鮮國徽，內頁另印有國花天女木蘭和「DPR KOREA （朝鮮民主主義人民共和國）」。

根據網上資料，朝鮮普通人民並不能自由出國，持有公務普通護照者通常是出國交流的中等級別公務員、國企人員、出國參加文化交流活動的文化演藝人員、參加體育比賽的運動員或輸出到外國的勞動人員。

護照內頁印有北韓國徽及公務普通護照字樣。（ 圖／facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

內頁另印有北韓國花天女木蘭和「DPR KOREA （朝鮮民主主義人民共和國）」。（圖／ facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

貼文引起網友熱議，不少人指出從未見過朝鮮護照 ， 「 做過地勤一年半都沒見過這個國家的passport 」 ， 有人猜測護照的主人身份 ， 「 脫北者 ？ 」 、 「不奇怪，公務員或者輸出的勞工都有機會 」 、 「離得開朝鮮全部都是官員/官員家屬 」 。

有網友建議樓主儘快把護照交去警署或位於灣仔港灣道的朝鮮駐香港總領事館 ， 「 韓國人應該不會上來這個group，最好儘快交去警局 」 、 「建議交去警署最好，不論失主在街上被截查、去警署報失、去機場或者找領事館，都可以馬上知道本東西下落 」 。

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文章授權轉載自《香港01》