西藏5G網路 全區覆蓋

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據25日召開的西藏「5G+工業互聯網」高峰論壇暨工業互聯網推進大會消息，截至3月底，西藏已建設5G基地台9508個，發展5G用戶102.7萬戶，5G網路實現所有縣級行政區主城區及重點鄉鎮全覆蓋。

新華社報導，西藏持續推進開展5G+行業應用項目，目前在建重點項目17個，涉及醫療、教育等多個行業，其中「5G+智慧校園」「5G+智慧醫療」等入選大陸全國5G+行業應用試點項目。為更好服務經濟社會高質量發展和各行業數位化轉型，西藏在去年建設1439個5G基地台基礎上，今年將新建5G基地台2300個以上。

借助5G網路，林芝市第一小學與深圳市南山區香山裡小學合作開展了「5G+未來教室」直播活動。這種模式可通過「直播+輔導」進行「雙師教學」，支持在線問答、文字聊天等，實現雙方差異化教學資源的「隔空分享」。

按照規劃，西藏未來將有序推進5G網路建設，逐步構建低中高頻協同發展的5G網路體系，優化城區室內5G網路覆蓋，重點加強交通樞紐、大型體育場館、景點等流量密集區域深度覆蓋，力爭到2025年底，5G基地台總量達1.8萬個。

西藏 基地台 小學

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