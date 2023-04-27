貴州赴港 推廣文旅
「來多彩貴州·讓人生出彩」2023多彩貴州文化旅遊推廣暨招商推介會25日在香港舉辦。會上，香港與貴州兩地多家文旅企業簽署合作協議，並發布赴黔旅遊的相關獎勵政策。
新華社報導，貴州省委常委、宣傳部部長盧雍政現場致詞表示，貴州正聚焦獨特的自然珍寶和人文瑰寶，用好世界級旅遊資源，加快建設世界級旅遊目的地。他說，投資貴州文旅具有政策優勢、資源優勢、區位交通優勢、市場優勢，歡迎粵港澳大灣區企業家入黔考察調研、洽談投資。
香港旅遊業議會副主席謝淦廷說，貴州與香港兩地在文化、體育、人文、經貿等領域都有良好合作，旅遊資源互補性強，希望雙方加強合作，共同拓展旅遊市場。
推介會上，貴州省文化和旅遊廳副廳長李芳介紹了2023年多彩貴州入境旅遊團組獎勵政策，包括旅遊包機獎勵、旅遊專列獎勵、入境旅遊組團獎勵等。
活動當天還舉行了「貴州文化旅遊（香港）推廣中心」授牌儀式。
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