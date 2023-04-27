談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位，煎炒煮炸煮燉蒸不同做法應有盡有，不論是路邊大牌檔還是酒樓酒店都能吃到。25日就有網友於餐廳用餐後發文，分享自己於餐廳叫了一隻港幣298元（約新台幣1165元）的松葉蟹，但當上菜時，卻因「松葉蟹」無膏以及被開蟹蓋感到大為不滿，因此發文對餐廳進行大控訴...

2023-04-26 21:07