借助航天科技 安徽農家結碩果

清晨，在安徽省安慶市宿松縣華陽河農場，45歲的陳平正嫻熟地操控著無人機。無人機在水面上方約5公尺的高度飛行，均勻地播撒飼料，下方是一望無際的小龍蝦養殖水面。

新華社報導，24日，在距離宿松縣約200公里的安徽省會合肥市，第8個「中國航天日」主場活動開幕，以「走向世界的中國航天」為主題的展覽同步開展。

在科普展區中，運載火箭、火星車等模型引人注目，北斗導航全球組網模型讓人感受到北斗系統功能的強大。不遠處，陳列著手指長短的太空微型月季和太空特大南瓜等農產品，這些都是「太空遨遊」過的種子培育出的優良品種。

陳平的工作直接受益於中國大陸航天技術的發展。過去，龍蝦養殖戶需坐在小船上，人工投餵飼料。現在，作為一名無人機飛手，陳平利用無人機投放飼料，這不僅節省了時間，飼料投放也更加均勻，提高了飼料的利用率。

「無人機和北斗導航系統相連，定位精確，無人機可以按照設定好的路線飛行。」陳平說，另一位同伴負責給無人機裝料，一次可裝填飼料80斤左右。在兩人的配合下，他們一小時可完成100畝水面的飼料投放，效率是傳統方式的兩倍，而且作業時不受天氣影響。

近年來，地處長江沿岸的宿松縣依託獨特的自然條件，大力發展蝦稻共作產業。養殖一季小龍蝦後，再種植水稻，極大提升了經濟效益。目前，宿松縣蝦稻共作面積達17萬畝，小龍蝦年產量達2.8萬噸，小龍蝦已成為當地經濟產業、商貿旅遊的一張閃亮名片。

在大規模的龍蝦養殖中，繁重的飼料投放工作已被無人機取代，這為當地養殖戶減輕了不少負擔。

北斗導航賦能農業機械，有力促進了農業增效、農民增收。據統計，大陸全國已有北斗自動駕駛系統農機超過10萬台，覆蓋深耕、插秧、播種、植保、收穫、秸稈處理和烘乾等各個環節。

安徽省阜陽市農業科學院小麥研發中心主任馮家春介紹，2013年6月，阜陽市農業科學院自主培育的小麥品種阜麥8號的100克種子搭載神舟十號飛船（太空船），開始長達15天的太空遨遊。

種子返回地面後，阜陽市農業科學院集中優勢科研力量，進行田間篩選與鑒定工作，選取健壯的植株前往海南、青海等地加代，提高小麥育種的速度。經過多輪加代和選擇，他們最終鑒定出一個優異品係，定名為「阜航麥1號」，於2021年1月開始推廣種植。

「我們村種了4000多畝阜航麥1號，現在都到了抽穗期。和以前的小麥品種相比，阜航麥1號長得齊整、穗大，麥稈比較短，刮大風也不會倒伏，這些都是我們農民最看重的優點。」阜陽市潁州區九龍鎮葉寨村黨總支書記李付華說。

截至目前，大陸載人航天工程支持航天育種搭載實驗3000餘項，育成主糧審定品種240多個，蔬菜水果、林草花卉新品種400多個，創造直接經濟效益逾人民幣3600億元，年增產糧食約26億公斤。