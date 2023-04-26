香港57％新冠康復者有腦霧 少用腦記事恐記憶力衰退

保健產品公司腦活益委託生活易於2023年2月通過網上問卷訪問617名受訪者，以瞭解港人腦部健康的情況。調查顯示，有六成受訪者表示在過去12個月曾經確診新冠肺炎，當中57%康復者自覺腦霧症狀，其中近七成人表示腦霧情況持續一個月以上至一年時間。

腦霧常見症狀，如記憶力衰退、專注力不足、話和思考能力變差及情緒困擾等，都與早期認知障礙的症狀相似。（示意圖／Ingimage）

日常缺少「用腦」亦有可能影響記憶，調查發現，不少人都會依賴電子產品或其他工具記事，只有3%受訪者表示會用腦「自己記住」事情，此外有42%受訪者表示自己平日沒有進行任何腦部運動（如閱讀、計算、打麻將等活動），容易導致記憶力衰退。

近九成受訪者都表示自己有記憶力問題，包括突然忘記想說的話及想做的事、健忘、突然記不起密碼等。報告指，健忘、記憶力衰退、腦反應慢、思維紊亂等，都有機會是患上輕微認知障礙的初期跡象。另外，有不少受訪者都曾出現會影響大腦正常運作的情況，如睡眠品質差、頭痛或頭暈、失眠、憂鬱或焦慮等，情況令人關注。

根據醫管局疾病資訊平臺「智友站」資料，日常生活中多參與不同類型的興趣小組和活動，多動腦筋，有助延緩腦部退化的速度，而控制高血壓和糖尿病、健康飲食和定期運動，亦可減少由中風引起血管性認知障礙症的風險。此外，讓大腦攝取充足的營養，如蛋白質、奧米加3脂肪酸等多種營養素，以及養成運動習慣等，也有助維持腦部健康。

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文章授權轉載自《香港01》