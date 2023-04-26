花千元吃松葉蟹卻無膏？她怒轟餐廳賣假蟹 網提「這兩點」反打臉

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香港01／ 撰文：藍色機械貓
談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位。（示意圖／Ingimage）
談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位。（示意圖／Ingimage）

談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位，煎炒煮炸煮燉蒸不同做法應有盡有，不論是路邊大牌檔還是酒樓酒店都能吃到。25日就有網友於餐廳用餐後發文，分享自己於餐廳叫了一隻港幣298元（約新台幣1165元）的松葉蟹，但當上菜時，卻因「松葉蟹」無膏以及被開蟹蓋感到大為不滿，因此發文對餐廳進行大控訴！

談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位。（示意圖／Ingimage）
談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位。（示意圖／Ingimage）

網友在FaceBook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，表示自己日前在某餐廳吃飯，叫了一隻港幣298元（約新台幣1165元）的松葉蟹，上菜時卻發現該蟹不但蟹蓋早已被打開，蟹中也沒有蟹膏。除了蟹本身的質量問題之外，樓主亦提到當她向職員提問為何沒有蟹膏時，職員只冷冷回答了一句「松葉蟹是沒有蟹膏」，而當樓主追問為何蟹蓋會被打開後，職員更不回答就直接走開，讓樓主表示「離譜」。貼文一出隨即引起網友熱議，討論範圍主要圍繞著兩大重點。

1 .蟹蓋應否打開

雖然樓主沒有提到為何蟹蓋不能被打開，但就這點不少網友均於留言「支援」餐廳。網友認為開蓋因為要烹調前要先處理蟹的內臟，反問樓主如果不開蟹蓋應該如何拿出蟹鐲、蟹肺，而且各大酒樓處理大蟹都會打開蟹蓋，因此認為這一點上餐廳並沒有做錯。

2 .是否松葉蟹和有沒有蟹膏

有網友提到，有沒有蟹膏看時令和季節，不需要太放在心上。不過有不少網友認為餐廳所提供的蟹並非松葉蟹，而是松葉蟹的近親紅蟹，懷疑違反了不良行銷手法或商品說明條例，建議樓主可以找海關求助，不過也有網友譏諷樓主想便宜吃到松葉蟹也有點「想太多」。

談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位。（示意圖／Ingimage）
談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位。（示意圖／Ingimage）

《開罐》記者就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢和求證，他看到樓主所上載的相片後就直接表示「這隻是松葉蟹，至於有沒有蟹膏要看當不當季，這個時間的松葉蟹可能沒什麼膏」，而他提到價錢方面更表示「這價錢有人煮給你很值得吃了」，意指餐廳沒有所謂不良銷售的成份。不過華哥認為餐廳的職員態度欠佳，稱「餐廳要檢討下」。

最後，李彩華也傳授了如何區分到松葉蟹和長腳蟹，他指長腳蟹的蟹蓋大很多而腳相對較短；松葉蟹的蟹蓋和蟹身則小之餘蟹腳也特別長，「很容易分啊！」

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文章授權轉載自《香港01》

香港 餐廳 海鮮

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