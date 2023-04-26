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50歲熟女網戀22歲小鮮肉！約炮她洗澡出來見這景象悲憤報警

香港01／ 撰文：夏洛特
有位中年女子網戀小鮮肉，見面開房間她去洗澡，沒想到出來後人事全非。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
有位中年女子網戀小鮮肉，見面開房間她去洗澡，沒想到出來後人事全非。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

網戀以為遇真愛，卻無辜受騙，蒙受雙重打撃。大陸1名中年女子離婚後透過網路交友平台覓良人，配對了1名35歲男子。本來她覺得兩人相差15年不相配，但抵不過「年輕人的甜蜜攻勢」，女子墜入情網。誰知「情網」原來是「騙網」！女子興高采烈與對方「奔現」（由線上虛擬戀愛轉為線下真實戀愛）開房，竟發現對方是個22歲「小鮮肉」，甚至趁她洗澡時偷去她的金銀首飾、貴重財物，女子悲憤報警。警方拘捕男子後，他坦承自己是慣犯，已非首次用「美男計」在網上欺騙熟女感情，通常把女性們約出來後再趁機盜竊財物，而她們大多不願將情色騙案道出，因此才一直逍遙法外。

綜合陸媒報導，浙江某地有名50歲張姓女子離婚後一直獨自生活，起初對於單身生活感到頗愜意，後來想找個人共度餘生，於是開始透過網路相親平台結識有緣人。1名聲稱35歲的王姓男子申請與她配對，當時張女士覺得兩人年齡差距有點大，但沒想到王某卻對張女士展現出極大熱情。

王某表示自己離過婚，沒有子女，問張女士會否嫌棄自己，又坦言因經歷過婚姻失敗，希望與成熟穩重的女性交往。張女士認為自己也經歷過失敗婚姻，兩人境況相似，將來就不一定會再婚姻失敗。加上在王某的甜言蜜語攻勢下，張女士放下了年齡顧慮，墜入情網，開始與王某在網上隔空傳情，後來更決定約出來在咖啡店見一面。

到了見面日，張女士特意打扮一番，配戴上金銀首飾。終於見面時，張女士一見到王某就覺得他不像是35歲男性，反倒像個「小鮮肉」，於是再次詢問王某年齡。沒想到王某這時才坦白，原來他只有22歲。王某隨即信誓旦旦重申年齡不是問題，自己對張女士「是真愛」，張女士不疑有他，只覺得他為人不錯，可以發展。隨後在王某暗示邀請下，相約到附近賓館開房共度春宵。

就在張女士洗澡時，浴室外一直傳出聲響，但她卻沒有為意，直至洗完澡才發現放在房內的金銀首飾、貴重財物通通不翼而飛，而同樣消失不見的還有剛剛尚在甜言蜜語的王某。一場網戀發展到這地步，張女士即時明白是遇上騙案，於是張女士即時報警求助，民警趕到調查四周監控，很快就將王某拘捕歸案。

審訊期間，王某如實交代案情，他設下圈套，以開房為由偷取張女士錢財。他甚至承認自己時常以同一手段騙財騙色，原來他是慣犯，多次實施「美男計」在網上欺騙熟齡女性感情，只是不少女性受騙後羞於啟齒，沒有報案，王某才逍遙法外至今。目前他已因涉嫌盜竊張女士財物被刑事拘留。

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文章授權轉載自《香港01》

詐騙 網戀

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