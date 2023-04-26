兩岸青年文創賽 募集500件作品

第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽海選評委會日前於廣州黃埔舉行。本次評委會由多位兩岸文創專家學者、設計師擔任評委，評審團經熱烈討論，從500多件的徵件作品中甄選出最終決賽的設計作品，入圍者接續將到廣州參與決賽。

中國包裝聯合會設計委員會常務委員枯木對此次參賽作品表達肯定，並認為這次賽事得到了很多年輕設計師的認可，付出了很多的時間和精力，把一些優秀的想法通過作品傳遞出來，「我認為這是很好的開始，把非遺的概念清晰地表現出來。」

何香凝藝術設計學院台籍特聘教師蘇詩嵐，受邀擔任評審。她提到台灣選手的設計作品都很有創意，並且在本次賽事對於廣東文化獲得啟發，作品緊貼大賽主題，在呈現廣東元素上有較好的發揮。此外，她認為廣東設計師相當細膩，不管是插畫或主視覺的創作，在文創應用、落地的完整度都更好一點。她鼓勵未來兩地設計師可以更進一步相互探索與考察，激發更多設計靈感。

據悉，本次賽事參賽作品運用兩岸媽祖文化、兩岸中山文化等進行創意設計，品類包含皮具設計、生活用品文創、服飾、珠寶設計等。

賽事評審長李博陶介紹評分機制，賽事著重以「文化性」、「創新性」、「前瞻性」和「可落地性」作為評選標準，他表示媽祖和醒獅文化這兩個主題的創作作品是最踴躍的。

中華青年新媒體協會理事郭柏君表示，青年設計師的生活環境、文化積累不同，設計作品獨具匠心，透過不同的視角產生新的火花。

此外，評委之一的香港IP設計師李少麟也在評委會中提出，青年設計師已經漸漸地把主題和商業產品找到竅門並融合起來，「所以透過這個比賽，資深專家給予更多指引給設計師的話，我估計將來海峽兩岸的文創產品肯定會更有創意性、實用性。」