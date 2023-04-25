陸航天局公布小行星防禦任務計畫 2030年進行動能撞擊

大陸國家航天局深空探測實驗室系統研究院院長陳琦25日表示，中國大陸已提出近地小行星防禦的發展藍圖，並計畫在2030年實現一次對小行星的動能撞擊，2030至2035年間實現推離偏轉，而到2045年前初步具備小行星軌道控制能力。

據環球網報導，在25日舉行的首屆深空探測（天都）國際會議開幕式暨主論壇上，中國大陸深空探測領域的專家介紹了中國大陸的近地小行星防禦計畫，並面向全球公開徵集首次任務的總體方案以及相關的規劃。

陳琦表示，小行星撞擊地球已被聯合國列為威脅人類生存的二十大災難之首，「防禦近地小行星撞擊地球，為保護地球家園貢獻中國力量，是2022年國家航天局發布的八大行動聲明之一，為維護人類安全，中國已向全球提出了推動近地小行星防禦的相關倡議。」

陳琦指稱，近地小行星撞擊地球事件在宇宙的時間長河中並不罕見，6,500萬年前一顆直徑約10公里的小行星撞擊在如今的墨西哥灣附近，爆炸當量約100萬億噸TNT，這被認為很有可能是造成恐龍滅絕的直接原因。

全世界科學家提出了許多減緩小行星撞擊的辦法，其中達到暫態作用的方法就包括動能撞擊以及核爆，而持續推離的方法就包括引力牽引、附著推離、鐳射燒蝕和太陽光壓推動等。

陳琦表示，針對中國大陸的首次近地小行星防禦演示驗證任務，中國大陸已通過比較直徑、半長軸、軌道傾角等參數，初選出了一些備選目標。《環球時報》報導，初選出的2015XF261、2019OV3、2020BD11等十顆小行星中直徑最大的為89公尺，最小的為24.3公尺。

據《快科技》報導，去年4月，大陸國家航天局副局長吳豔華表示，中國大陸將著手組建近地小行星防禦系統，共同應對近地小行星撞擊的威脅，為保護地球和人類安全貢獻中國力量。

資料顯示，小行星是指太陽系內類似行星環繞太陽運動，但體積和品質比行星小得多的天體，絕大多數的小行星都集中在火星與木星軌道之間的小行星帶。

陳琦表示，中國大陸的首次近地小行星防禦任務有望實現三大科學目標，分別是：揭示撞擊目標動力學演化規律，探測目標小行星的軌道特徵；揭示撞擊目標固有特性，探測目標小行星的形狀、大小、成分和結構；以及揭示撞擊動量傳遞規律，開展地形變化、濺射物分布等牆擊效應研究。

相關專家稱，此舉生動體現中國大陸願與國際社會一道，強化共同應對機制，推動近地小行星聯合監測、預警、防禦能力提升，共同建設普遍安全的地球家園，為保護地球和人類安全貢獻中國力量。