快訊

遭立委揭黑幕 合庫AMC董座蔡見興請辭獲准

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

中國再感染增多？專家：第二波疫情不會出現

中央社／ 台北25日電

再次感染COVID-19近期在中國成為話題，不少人在網上表示自己「二陽」，而隨著「五一」假期將臨，輿論憂慮跟著加深，但專家說，目前總體感染人數不多，近幾個月不會形成第二波疫情

香港01今天報導，據中國疾病預防控制中心消息，近期報告核酸檢測陽性率小幅上升，從不到1%升至本月20日的1.7%，全國哨點醫院報告的陽性率也上升。

與此同時，上海、廣州等地都有大型展會活動，「五一」假期的旅遊數據也頗為火爆，讓有出遊計畫民眾憂心相關風險。

對此，病毒學專家常榮山判斷，中國目前總體感染人數並不多，主要還是上一波未感染的人群，第二波疫情近幾個月內也不會形成，「五一」出行不必過於擔心；但由於仍有一定比例民眾未曾感染，因此建議戴好口罩。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友2月初曾表示，疫情未來可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全國範圍內短時間集中大規模流行的可能性比較小。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前也表示，第二波主要有兩種情況，一是在第一波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減，二是在第一波疫情中未曾感染的人在第二波疫情中被感染。根據監測數據，目前中國國內許多感染者的情況皆屬後者。

張文宏說，60歲及以上者，以及未接種疫苗者的二次感染風險較高，建議脆弱人群在相隔6個月後再次接種疫苗。

疫情 COVID-19

延伸閱讀

聯華食品彰化大火已釀7死 專家：恐未落實消防編組演練

猴痘再增新病例！猴痘疫苗網友熱議五大QA一次看

埃及神雕像動了！100%神還原阿努比斯 專家揭「神之使者」超罕見身分

打炒房快上路了 專家：未來將考驗建商資金籌措能力

相關新聞

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

民進黨籍的前台中市交通局長王義川日前在政論節目上稱，大陸高鐵沒有靠背，前總統馬英九登陸時「被騙了」。對此，藝人方芳在微博...

放寬！旅客赴陸4月29日起 航空公司不再查驗新冠檢測證明

大陸2022年底以來持續放寬防疫措施，最新的舉動是，將會自4月29日起，對所有赴陸旅客，可以登機前48小時抗原陰性代替核...

特斯拉中國開放充電網路 比亞迪、蔚來、理想等都可充

趕在「五一」假期出行高峰前夕，特斯拉官方25日正式宣布在中國大陸面向部分非特斯拉品牌新能源車輛試點開放充電站。首批試點開...

大陸主導18國參與 「亞洲文化遺產保護聯盟」西安成立

大陸所主導的國際組織「亞洲文化遺產保護聯盟」25日於陝西西安正式成立，這個2021年開始籌備的組織，至今已有18個成員國...

大陸「嫦娥六號」明年5月發射 擬帶回月球背面岩石採樣

每年4月24日為大陸「中國航天日」，大陸深空探測實驗室25日舉辦「第一屆深空探測（天都）國際會議」，深空探測重大專項總設...

戴3萬元耳釘半年後 內蒙女官露面…媒體：該有權威結論了

去年因在公開場合著裝奢華、配戴售價約3萬（人民幣，下同，約4341美元）的耳釘（耳環）引發風波的內蒙古呼和浩特女副局長李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦