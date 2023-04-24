貴南高鐵貴州段 啟動聯調聯試

22日，隨著57215次檢測車從貴陽站駛出，標誌著新建貴陽至南寧高鐵貴州省境內龍里北至荔波段（簡稱貴南高鐵貴州段）啟動聯調聯試，進入工程驗收階段，為貴南高鐵全線早日開通奠定了堅實基礎。

中新社報導，貴南高鐵是中國大陸八縱八橫鐵路網中包頭到海南鐵路通道的重要組成部分，設計時速350公里。

聯調聯試是指鐵路部門在高速鐵路工程完成靜態驗收，確認達到聯調聯試條件後，採用測試列車和相關檢測設備，對高速鐵路各系統的功能、性能、狀態和系統間匹配關係進行綜合檢測、驗證和調整、優化，使整體系統達到設計標準，滿足以設計速度開通運營的要求。 此次聯調聯試的貴南高鐵貴州段約175公里，該區段於2018年1月開工建設，2023年3月10日正線鋪軌完成，4月22日進入聯調聯試階段。

貴南高鐵全線建成通車後，對加強區域路網能力、完善區域快速客運網絡結構、增強中國西南至華南沿海地區鐵路通道能力具有重要意義和作用。