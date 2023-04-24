大陸五一假期 鐵路日均開行估破萬列

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）22日稱，針對五一小長假運輸期間火車票預售情況，4月27日至5月4日假日運輸期間，大陸全國鐵路安排日均開行旅客列車將達10500餘列，增開旅客列車1500多列。

中新社報導，大陸國鐵集團客運部負責人介紹，今年五一小長假是春節後的第一個較長假期，旅客出行需求旺盛，呈現假期首尾長途客流多、中間短途客流多、出行時段高度集中等特點。從鐵路12306預售情況來看，截至4月22日14時，鐵路部門已售出五一小長假運輸期間火車票4657萬張。 　　

為做好旅客出行服務，鐵路部門最大限度挖掘運輸潛力，加大運力投放。 　　

一是實行高峰列車運行圖，日均開行旅客列車將達到10500餘列，較日常增加1500餘列。二是增加長途運力投放，增開跨鐵路局長途旅客列車156列。三是優化動臥列車開行。增開5月2至4日上海虹橋至佛山西、上海虹橋至廣州南、上海虹橋至珠海、北京西至深圳北、北京西至昆明南、北京西至湛江等區間雙向動臥列車36列。四是增加短途運輸能力。組織各鐵路局集團公司根據管內客流動態加開列車，精準實施一日一圖，最大限度滿足短途旅客需求。

北京

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