追憶鄧麗君 上百歌迷聚一堂

「小城故事多，充滿喜和樂，若是你到小城來，收穫特別多…」22日下午，北京鄧麗君音樂主題餐廳內歌聲婉轉，數十首鄧麗君的經典歌曲被歌迷唱響。

中新社報導，由北京鄧麗君歌友會主辦的「愛的使者--和鄧三哥一起追憶鄧麗君」活動在此舉行。鄧麗君三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富來到現場，與百餘位君迷共同紀念鄧麗君。

這座唯一經鄧麗君文教基金會授權、以鄧麗君名字命名的主題餐廳，位於北京石景山區台灣街。餐廳內，鄧麗君的海報、照片隨處可見。舞台中央的電子螢幕上，寫著「思君魂牽夢繫 伊人在水一方」。

「不管我們是因相識而相聚，還是因相逢而相識，都是為了一個人，是因為誰呢？」「鄧麗君！」鄧麗君研究會發起人韵葉的開場提問，引來台下君迷熱烈的回應。隨後，鄧長富走上舞台說道，非常高興跟大家相聚一堂，看到這麼多好朋友在這個日子裡相聚在此，特別感動。

「我們家是4個男孩，1個女孩，她排行第四，對三位哥哥非常尊敬，對父母親也很孝順。」在與主持人的互動中，鄧長富緩緩介紹起了妹妹的故事。現場的君迷或認真傾聽，或舉起手機記錄下這一場景，聽到趣聞時，還紛紛報以掌聲。